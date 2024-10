Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom ze in Frankrijk nu massaal protesteren tegen SUV’s

In verschillende steden in Frankrijk is het afgelopen weekend geprotesteerd tegen SUV’s en vóór meer verkeersveiligheid. Dit naar aanleiding van de dood van een fietser in Parijs.

De zevenentwintigjarige Paul Varry kwam vorige week dinsdag om het leven na een verkeersruzie. Die begon toen de bestuurder van een SUV het fietspad pakte om tijd te winnen en daarbij over de voet van Varry heen reed. Nadat de fietser boos een klap op de motorkap gaf, zou de automobilist hem met opzet hebben aangereden.

Verdacht van moord

De SUV-bestuurder is gearresteerd door de Franse politie en wordt verdacht van moord. Volgens zijn advocaat was het niet zijn bedoeling om tegen Varry aan te rijden. De tweeënvijftigjarige man zou de controle over zijn voertuig zijn kwijtgeraakt. Volgens ooggetuigen reed hij voorwaarts over Varry heen.

Protesten in Frankrijk

Uit woede zijn in diverse Franse steden mensen de straat opgegaan om te protesteren. In onder meer Toulouse hebben activisten de banden van tientallen SUV’s leeg laten lopen.

In de Parijse politiek gaan stemmen op om SUV’s in de stad te verbieden. “Dit is niet het eerste incident”, zei de Franse senator Ian Brossat: “Hoe gevaarlijk SUV’s zijn, hebben we al meerdere keren gezien. We zijn het deze jonge man [Varry – red.] verschuldigd om de omvang van het probleem in te zien en daar consequenties aan te verbinden.”

Hoge tarieven voor SUV’s

De fietsinfrastructuur in Parijs is de laatste jaren uitgebreid. Automobilisten zijn daar niet blij mee, want de beperkte ruimte die er in de stad voor de auto was, is daardoor verder gekrompen. Het gemeentebestuur probeert grotere voertuigen te weren. Zo heeft Parijs eerder dit jaar een torenhoog parkeertarief voor SUV’s ingesteld.