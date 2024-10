Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe MG HS PHEV komt precies op het juiste moment

De vorige MG EHS was niet zo’n verkoopsucces. Deze nieuwe, die door het leven gaat als HS PHEV, kan dat wel worden. Hij komt precies op het juiste moment en is een topaanbieding. Tip: neem de instapper.

MG moet het in Nederland vooral hebben van de elektrische ZS en 4, die met hun relatief lage prijs en prima prestaties veel kopers en leaserijders aanspreken. De MG EHS had last van zijn plug-in hybride-aandrijflijn en is in de afgelopen vier jaar nog niet eens achthonderd keer geregistreerd.

Elektrische range MG HS PHEV

We zeggen dat-ie last heeft van zijn aandrijflijn omdat plug-in hybrides tot nu een rol in de marge speelden. Maar nu de markt voor elektrische auto’s het wat moeilijker begint te krijgen, wordt hun populariteit groter.

Daarbij helpt natuurlijk dat de volledig elektrische range van de MG HS PHEV indrukwekkend is. Met zijn 21,4 kWh-batterij zou hij op papier 100 kilometer ver moeten kunnen komen en onze ervaring is dat dat zelfs in de praktijk lukt.

Sterke plug-in hybride-aandrijflijn

De MG HS PHEV is in de basis een Roewe eRX5, waarvan in China ook brandstofvarianten zónder hybride-ondersteuning worden geleverd. Van de MG HS zijn ook benzineversies, maar die zijn bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Wij krijgen hier alleen de stekkerhybride.

Hij wordt aangedreven door een 1,5-liter viercilinder met 142 pk en een 209 pk leverende elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 272 pk. En daarmee is de MG HS PHEV sterker dan zijn naaste concurrenten.

Veel ruimte, grote bagageruimte

Ook heeft de SUV een riante bagageruimte, waarin 507 liter aan spullen kan worden meegenomen en zelfs 1.484 liter met de achterbank naar beneden. De stoelen in de MG zijn aan de zachte kant en het infotainmentsysteem kan logischer, maar over het algemeen heeft de HS PHEV z’n zaakjes goed voor elkaar.