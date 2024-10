Deel dit: Share App Mail Tweet

Boete van 500.000 euro voor invasie publiek op circuit Austin

De mondiale autosportbond FIA heeft de organisatie van de Grote Prijs van de Verenigde Staten een boete van 500.000 euro opgelegd. Het is de straf voor het betreden van de racebaan van het circuit van Austin door toeschouwers.

Ongeveer tweehonderd mensen klommen na afloop van de race over hekken om vanaf de tribunes op het rechte stuk van start en finish te komen. Op dat moment waren de coureurs van de Formule 1 nog bezig aan hun uitrijrondje. Volgens de stewards die het incident beoordeelden was hier sprake van een onveilige situatie.

Een deel van de boete, 350.000 euro, is voorwaardelijk en hoeft niet te worden betaald als er tot eind 2026 geen ‘invasies’ van het publiek meer voorkomen. De organisatie heeft verder de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat toeschouwers voortaan niet meer via klauterpartijen op de racebaan kunnen komen.

Charles Leclerc won de race in Austin in zijn Ferrari. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen eindigde als derde en liep in het kampioenschap van dit jaar enkele punten uit op zijn rivaal Lando Norris. De coureur van McLaren werd vierde.

ANP