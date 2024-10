Deel dit: Share App Mail Tweet

Kun je geen McLaren P1 LM betalen? Koop dan op z’n minst de motor

De McLaren-dealer in Chicago heeft iets bijzonders in de aanbieding. Deze 1.000 pk leverende twinturbo V8 komt uit een McLaren P1 LM en kost 211.000 euro.

Wat kun je ermee? Omtoveren tot een koffietafel, dat is één mogelijkheid, maar interessanter is dat je hem kunt gebruiken om jouw eigen Mclaren P1 te transformeren tot P1 LM-specificaties. Dus de doelgroep van deze eBay-advertentie is echt heel klein.

McLaren P1 had toch 3.8-blok?

Het motorblok is niet nieuw, maar kennelijk wel zo goed als nieuws. McLaren Chicago meldt dat de 4,0-liter twinturbo V8 ‘refurbished’ is. En als je nou denkt: ‘huh, de McLaren P1 had toch een 3.8?’ Dat klopt, maar Lanzante Motorsport heeft de krachtbron vergroot voor de P1 LM.

P1 LM door Lanzante ontwikkeld

Die zeldzame variant van de P1 werd ontwikkeld door Lanzante en gebouwd door McLaren Special Operations. Er zijn zes LM’s gemaakt, waarvan er vijf zijn verkocht aan klanten en de zesde wordt gebruikt voor test- en ontwikkelingswerk.

Hybride-aandrijflijn met 1.000 pk

Hierboven schrijven we dat zijn twinturbo achtcilinder goed is voor 1.000 pk, maar dat is strikt genomen niet helemaal waar. De V8 levert 800 pk en een elektromotor zorgt voor de resterende 200 pk. Het koppel van de twee is gecombineerd 1.050 Nm.

McLaren P1 LM is 60 kilo lichter

De McLaren P1 LM is 60 kilo lichter dan de ‘reguliere’ P1 en is uitgerust met een geavanceerd aeropakket, dat 40 procent meer downforce genereert. Hij zou in 2,4 seconden naar 100 km/h gaan en heeft een begrensde top van 345 km/h.

Motor in je eigen P1 laten zetten

Dat de P1 LM zo zeldzaam is, maakt hem een nooit geziene gast bij supercardealers en op veilingen. En dat is de aantrekkingskracht van dit motorblok. Koop je hem van McLaren Chicago, dan kun je hem in je P1 laten zetten. Misschien kun je zelfs Lanzante ervan overtuigen om toch nog een LM te bouwen.