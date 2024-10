Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt dat bij Red Bull nog werk aan de winkel is

Max Verstappen kon door de vijf punten die hij bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten uitliep op concurrent Lando Norris terugkijken op een goed weekend, maar er is nog werk aan de winkel. “Die vijf punten zijn het allerbelangrijkste, want we willen het kampioenschap winnen. Maar we kwamen gewoon tekort. Er is best wel wat werk te doen”, zei hij voor de camera van Viaplay.

Verstappen won een dag eerder de sprintrace, maar moest de zege in de grand prix aan Ferrari-coureur Charles Leclerc laten. Hij werd zelf na een moeizame race derde. “Het liep niet lekker. Ik kreeg de banden niet onder controle, er zat geen balans in de wagen en ik kon niet remmen. De auto draaide gewoon niet en als je dat hebt, kun je niet veel uitrichten”, somde hij op. “We moeten kijken wat er mis was vandaag ten opzichte van de afgelopen twee dagen. Ik zie het zelf even niet. Ik ga het er met de engineers over hebben.”

In het gevecht met Norris om de derde plaats had Verstappen veel last van de beperkingen van zijn Red Bull. “Ik had niet veel gevoel aan de voorkant. De auto draaide niet. Ik had niet verwacht dat ik Lando achter mij kon houden.”

Norris werd door de inhaalactie op de Nederlander buiten de baan bestraft met vijf seconden. “We gingen allebei buiten de baan, maar je kan niet buiten de baan inhalen”, zei Verstappen daarover.

De Brit van McLaren keek terug op een weinig succesvol weekend, waarin hij zowel in de sprintrace als in de grand prix achter Verstappen eindigde. “De enige die ik moet verslaan is Max en dat heb ik niet gedaan”, zei Norris. “Het was niet goed genoeg en we hebben werk te doen en ikzelf ook.”

In het WK leidt Verstappen met 354 punten, 57 meer dan Norris. Er zijn nog vijf races.

