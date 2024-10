Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tevreden met derde plaats na moeilijke race in Austin

Max Verstappen keek terug op een moeizame race op het Circuit of the Americas in Austin. Met de derde plaats, voor zijn concurrent Lando Norris, in de GP van de Verenigde Staten was de Red Bull-coureur desondanks tevreden. “Ik heb alles geprobeerd om hem achter me te houden. Om op het podium te staan is een geweldig resultaat”, zei de regerend wereldkampioen in de Formule 1 in het interview vlak na de race.

“Voor mij was het een moeilijke race. We hadden niet de snelheid om aan te vallen in tegenstelling tot gisteren”, zei Verstappen, die zaterdag de sprintrace won voor Norris. “Ik had veel onderstuur. Dat maakte het verdedigen ook heel lastig, ik kon daardoor niet laat remmen.”

Verstappen werd met nog enkele ronden te gaan ingehaald door Norris die daarbij echter buiten de baan kwam. “Ik heb mijn mening daarover, maar ik laat de stewards hun ding doen”, verwees hij naar de raceleiding die Norris een straf van 5 seconden gaf. Daardoor eindigde Verstappen alsnog als derde voor Norris en liep uit in het kampioenschap.

ANP