Verstappen loopt met derde plaats in Austin uit op Norris

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten iets uitgelopen op zijn concurrent Lando Norris. De regerend wereldkampioen eindigde op het Circuit of the Americas in Austin als derde, vlak voor Norris in de McLaren, die in de slotronden een tijdstraf kreeg. De zege ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Verstappen staat in het wereldkampioenschap van de Formule 1 met nog vijf races te gaan op 354 punten. Norris heeft met 297 punten er 57 minder. Leclerc heeft door zijn zege 275 punten.

Norris startte vanaf poleposition met naast zich Verstappen. De Nederlander had in de kwalificatie zaterdag de beste tijd van de Brit niet meer kunnen aanvallen doordat er gele vlaggen kwamen na de crash van Mercedes-coureur George Russell.

Buiten de baan

Bij de start dwong Verstappen Norris in de eerste bocht naar buiten. De als vierde gestarte Leclerc profiteerde daarvan. Hij dook in het gat dat Verstappen en Norris lieten en nam de leiding. Verstappen bleef tweede, maar zag Norris achter Sainz terugzakken naar de vierde plaats.

Aan het einde van de derde ronde kwam de safetycar de baan op. Lewis Hamilton was in de Mercedes de grindbak in geschoten en kwam daar niet meer weg. Bij de herstart behield Leclerc de leiding en de Monegask liep steeds verder weg bij Verstappen.

Verstappen raakte zijn tweede plek na de pitstops kwijt aan Sainz. Norris kwam na zijn pitstop ook steeds dichter bij Verstappen, die het tempo van de Ferrari’s niet kon bijhouden. Het resulteerde in een fel gevecht tussen de twee coureurs, waarbij Verstappen ronde na ronde verdedigde en Norris zocht naar die ene mogelijkheid om zijn McLaren ernaast te zetten. Met nog vier ronden te gaan passeerde de Brit de Red Bull, al kwam hij daarbij buiten de baan. De inhaalactie werd onderzocht door de raceleiding en die gaf Norris een straf van 5 seconden. Verstappen eindigde daardoor alsnog voor de Brit als derde.

ANP