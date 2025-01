Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Opel Calibra geen klapkoplampen nodig had | Sjoerds Weetjes 437

Opel verraste in 1989 vriend en vijand met een fonkelnieuwe vierpersoons coupé. De Calibra had tegen de trend in geen klapkoplampen, maar bereikte wel een ultralage CW-waarde. Hoe deed Opel dat? Kijk deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Op zijn miljoenen kostende stand tijdens de IAA 1989 had Opel een belangrijk deel ingeruimd voor de lancering van de Calibra. De eerste tweedeurs coupé na de Monza in de jaren zeventig. De Calibra deelde zijn technische basis met de Vectra, de opvolger van de Ascona, die kort daarvoor was voorgesteld.

Sjoerds Weetjes over Opel Calibra

De auto zorgde voor veel aandacht. Wat had de enkele jaren geleden overleden ontwerper Erhard Schnell neergezet? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd van Bilsen vertelt je hoe de Calibra is ontstaan.

Sjoerd onthult ook dat Opel de naam Calibra bijna niet kon gebruiken. Hoe dat zit, hoor je allemaal in aflevering 437 van Autovisie’s videoreeks Sjoerds Weetjes. Het merk wilde de naam na 1997 opnieuw gebruiken.

Opvolger verdween in prullenbak

Het was namelijk de bedoeling om met een nieuwe vierpersoons coupé te komen, die als Calibra in de prijslijst zou komen. Het plan voor het model eindigde voortijdig in de prullenbak, terwijl het project al onderweg was.

Niet alleen aan de coupé kwam een vroegtijdig einde, ook aan de terugkeer van de naam Calibra. De broer van de coupé werd wel uitgebracht. Opel gaf dat model de aanduiding Cascada mee. Meer over dit bijzondere verhaal hoor je in aflevering 238 van Sjoerds Weetjes.