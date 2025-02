Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze kleine occasion koop je kwaliteit voor 2.500 euro

Bewegingsvrijheid is belangrijk, maar het mag vooral niet te veel kosten. Dat geldt voor de aanschaf, maar ook voor de normale gebruikskosten. We helpen je op weg. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor maximaal 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto van maximaal 2.500 euro. Niet gecharmeerd van de Kia Picanto? Dan hebben we twee andere opties, de Fiat Panda en Ford Ka.

Kia Picanto (2003 – 2011)

De Picanto heeft vier portieren, maar de ruimte op de achterbank is alleen geschikt voor kinderen, eventueel in een kinderstoeltje. De bagageruimte is met 157 liter inhoud wel héél klein voor de wekelijkse boodschappen.

Hier staat tegenover dat de Picanto prima rijdt voor een auto in deze klasse. De bediening is heel eenvoudig, iedereen kan ermee overweg. Bij rechts afdraaien of inparkeren is de grote dode hoek rechtsachter wel even lastig.

De kleine Kia voelt in alle opzichten kwalitatief goed aan en dat klopt ook met het imago van het merk. Met niet alléén stadsverkeer ligt het gemiddelde verbruik rond 1 op 16 á 17. In Lieren staat bij een autobedrijf een zwarte ‘Seven’ (2011, 153.000 km) voor € 2.499.

Waar let je op bij deze occasion?

Kia bouwt kwaliteitsproducten, dat weten we. Inmiddels zijn bij deze generatie Picanto wel enkele kleinigheidjes bekend. Zo kan de brandstofpomp er zo maar mee stoppen en dus houdt de motor er ook mee op. Dat lijkt ernstig, maar is een kwestie van slechte contacten.

Als de accu los of leeg is geweest, kan het gebeuren dat de sleutels niet worden herkend. Die moeten dan opnieuw ‘ingeleerd’ worden. De schakelaar van de verlichting kan doorbranden, daar moet gewoon een nieuwe in.