Deel dit: Share App Mail Tweet

Op wintersport? Deze (ongeschreven) regels moet je kennen

In het begin van het jaar pakken veel Nederlanders hun auto’s vol en vertrekken ze richting de Alpen voor de wintersport. Voor je op pad gaat, moet je de (ongeschreven) wetten en regels goed kennen.

Om ervoor te zorgen dat je met een goed gevoel en de juiste voorbereiding op wintersport gaat, hebben wij hier alvast de wetten, maar ook de (ongeschreven) verkeersregels in de populairste wintersportlanden nog eens uitgelicht.

Wetten in wintersportlanden

Vignet

Ga je skiën in Oostenrijk of Zwitserland? Dan is een autobaanvignet verplicht. Het vignet dient als bewijs van betaling voor de wegenbelasting over de periode dat je in het land rondrijdt. Een vignet kan je zowel fysiek als digitaal aanvragen. Het fysieke vignet voor zowel Oostenrijk als Zwitserland is te bestellen via de website van de ANWB. Deze plak je op de voorruit. Een digitaal vignet is op de site van de Oostenrijkse of Zwitserse snelwegbeheerder te bestellen.

Winterbanden

In Duitsland ben je verplicht om met winterbanden te rijden als de weersomstandigheden dat vereisen. Dit betekent dat je bij ijzel, sneeuw, ijs of vorst, met winterbanden moet rijden. In Zwitserland is het niet verplicht, maar wordt het ten zeerste aangeraden omdat je jezelf, en andere weggebruikers, in gevaar brengt als je geen winterbanden monteert. Hier kan je een boete voor krijgen. In Oostenrijk zijn winterbanden verplicht van 1 november t/m 15 april. Maak daarom altijd gebruik van winterbanden als je op wintersport gaat.

De winterbanden moeten wettelijk een minimale profieldiepte hebben van 1,6 mm. Toch is het verstandig om uit te gaan van een minimale profieldiepte van 4,0 mm. Check de banden daarom altijd voordat je op weg gaat. Ook moeten de winterbanden het juiste symbool op de wang van de band hebben staan. De regelgeving rond winterbanden is onlangs aangepast. Als je niet de juiste banden voor de tijd van het jaar gebruikt kunnen verzekeringsmaatschappijen in bepaalde landen er zelfs voor kiezen om eventuele schade die je oploopt tijdens de wintersport, niet te vergoeden.

Sneeuwkettingen

De regelgeving rond sneeuwkettingen in deze drie wintersportlanden komt grotendeels met elkaar overeen. Zo zijn sneeuwkettingen verplicht op wegen waar dit wordt aangegeven met borden. De sneeuwkettingen moeten op de aangedreven wielen van de auto worden bevestigd. Daarnaast mag je met sneeuwkettingen niet harder rijden dan vijftig kilometer per uur. In Duitsland en Zwitserland mag je gebruikmaken van zowel sneeuwsokken als sneeuwkettingen. In Oostenrijk mag je alleen gebruik maken van metalen sneeuwkettingen die aan de Europese norm voldoen. Neem daarom altijd een goede set sneeuwkettingen mee naar je wintersportbestemming.

Ongeschreven regels op wintersport

Naast wetten bestaan er ook nog een aantal ongeschreven verkeersregels in wintersportgebieden.

Stijgend verkeer heeft voorrang

Op een bergweg heeft stijgend verkeer voorrang op het verkeer dat aan het afdalen is. De reden hiervoor is dat het stijgend verkeer veel meer moeite heeft om weer op gang te komen dan het dalende verkeer. Het is handig dat degene die het makkelijkst kan uitwijken ruimte geeft aan de overige weggebruikers.

Voorrang voor grote voertuigen

Het is wel zo netjes om op besneeuwde wegen en bergpassen bussen en vrachtwagens voorrang te verlenen.

De bestuurders van deze voertuigen hebben vaak veel moeite met het trotseren van de smalle bergwegen en kunnen niet gemakkelijk uitwijken.

Inhalen

Inhalen in de bergen gaat ook anders dan je gewend bent. Als je achter langzaam verkeer rijdt en deze wilt inhalen, zal de bestuurder die ingehaald wordt vaak zijn knipperlicht naar rechts aandoen. Hiermee geeft de bestuurder aan dat je veilig kan inhalen.

Houd voldoende afstand tot je voorganger

Bumperkleven is al niet slim, maar al helemaal niet als je op wintersport bent. Alle voertuigen hebben langere remwegen onder gladde omstandigheden. Geef daarom altijd genoeg ruimte aan je medeweggebruikers.