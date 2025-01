Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe EV-batterij blust zijn eigen brandjes

Elektrische auto’s vliegen niet vaker in de fik dan auto’s met een verbrandingsmotor, maar branden wel heviger en zijn moeilijker te blussen. Daarom heeft een Koreaans onderzoeksinstituut daar nu wat op bedacht: een batterij die zijn eigen vuur uitmaakt.

Een team van het Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) heeft een innovatieve lithiumbatterij ontwikkeld, die niet alleen betere prestaties levert, maar ook minder snel in vlammen op gaat.

Batterij dooft zijn eigen vuur

De batterij ontsteekt niet alleen moeilijker, maar is ook voorzien van een materiaal dat vlamvertragend werkt: decabroomdifenylethaan. Daardoor wakkeren de accucellen het vuur niet aan, maar dooft het automatisch.

Levensduur bovendien langer

Volgens de ontwikkelaars heeft de nieuwe batterij bovendien een langere levensduur, met na duizend laad-/ontlaadcycli nog 87,9 procent van zijn capaciteit. De huidige batterijen zitten dan al op 70 tot 80 procent.

EV’s zijn moeilijk te blussen

Media schrijven graag over uitgebrande Tesla’s of andere elektrische auto’s, maar het risico op vlammen is bij een EV niet groter. Wat wél een probleem is dat brandende batterijen uitzonderlijk heet worden en buitengewoon moeilijk te blussen zijn.

Het is voor de brandweer bijna onmogelijk om water bij de cellen te krijgen en bovendien is er een groot risico dat het vuur telkens weer oplaait, omdat smeulende cellen andere cellen aansteken. Een oplossing is om een elektrische auto voor langere tijd onder te dompelen in een container met water.