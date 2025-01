Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf luxeauto’s die je nu als occasion koopt voor weinig

Luxe hoeft niet altijd duur te zijn. Althans, om aan te schaffen. Deze vijf chique occasions kan je al kopen voor een weinig.

Let wel, de aanschafprijs kan weliswaar laag zijn, de terugkerende kosten zijn dat ongetwijfeld niet. Koop je dit soort auto’s, houdt dan rekening met forse wegenbelasting, veel tankbonnen en stevige onderhoudskosten.

Vijf luxeauto’s voor een habbekrats als occasion

Autovisie reed eerder met de Renault Vel Satis en de Citroën C6. In onderstaande video zoeken we uit wat de beste occasion is.

Vind je deze twee schoonheden niets? Dan zijn er veel meer goedkope luxeoccasions.

Cadillac CTS

Een echte Cadillac kopen van zo’n 3.500 euro kan met de CTS, maar de Amerikaan is zeldzaam. De bouwkwaliteit en rijeigenschappen zijn overigens behoorlijk Europees. Vanaf 3.450 euro is hij (de tweede generatie vanaf 2008) te koop in de vorm van een CTS 2.8 V6 (211 pk) uit 2010, maar die heeft al wel vier ton op de teller.

Een 2011 3.6 V6 met 184k kost net geen 13 mille. De CTS met ambities als AMG-killer is de 2010 CTS-V met 6.2 V8 en 565 pk en die moet net geen 40 mille opbrengen.

Jaguar XF

De Jaguar XF is een auto die qua formaat en luxe min of meer in dezelfde klasse opereert als de C6 en Vel Satis. Deze Britse interpretatie van luxe is er vanaf zo’n 6 mille. Voor dat geld zijn zelfs al zescilinder diesels en benzinemotoren te vinden.

Voor een achtcilinder moet u wat dieper in de buidel tasten. Die zijn vanaf zo’n 9.000 euro als occasion te koop. Maar ook bij deze auto is het beter om de goedkope exemplaren te negeren en een duurdere te kiezen die al (deels) is gereviseerd.

Lancia Thesis

Uniek Italiaans design met een V6 in de neus: de Lancia Thesis kan qua eigenzinnig uiterlijk duelleren met de Vel Satis. Alleen is dit wel duidelijk een sedan. Dat was de les van de Lancia Gamma destijds. Hij is in tegenstelling tot veel concurrenten ook niet leverbaar als stationcar.

Hij is voorzien van adaptieve dempers en is een heerlijke reisgenoot. De prijzen in Nederland beginnen bij zo’n 2.000 euro voor een 2,4-liter vijfcilinder en de duurste V6 heeft een prijskaartje van net geen 16 mille.

Peugeot 607

De 607 is een soepel rijdende luxeauto met praktische lijnen en een goed afgewerkt interieur. De auto diende – weliswaar in verlengde versie – zelfs als presidentieel vervoer voor Nicolas Sarkozy, de toenmalige leider van Frankrijk.

Het motorenaanbod was groot met zowel de diesel als benzine-aandrijflijnen beschikbaar met de 3,0- liter V6 als topmodel. Occasions in Nederland beginnen bij 950 euro en lopen op tot 12.500 euro voor erg nette exemplaren met weinig kilometers.

Volvo S80

Bescheiden, maar zeker ook tijdloos en royaal is de Volvo S80. Niet voor niets werd ook deze sedan wel ingezet voor ons koningshuis in de tijden van koningin Beatrix. Volvo had een hele rits sedans in verschillende maten maar deze luxe S80 was de topper.

De tweede (2006-2016) generatie van de Zweed was er met vier-, vijf-, zes- én achtcilinders. Die laatste behoort ook als occasion tot de duurste. Prijzen voor een tweede generatie S80 beginnen bij 2.750 euro en lopen op tot bijna 24 mille.