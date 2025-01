Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: De Lancia Delta die niets met een Lancia Delta te maken heeft

Als je van heel veraf kijkt, dan lijkt hij nog wel op een Lancia Delta. Want dit groep B-monster heeft behalve naam, grille en achterlichten niets van doen met de gezinshatchback uit de jaren tachtig.

Abarth, dat de rallytak van Fiat en Lancia beheerde, heeft van project SE038 een pure silhouetracer gemaakt om competitief te kunnen blijven in het beruchte rallyklassement. De Lancia Delta S4 was de opvolger van de Lancia 037, die zijn palmares in de rallysport heeft verdiend, maar de competitie niet meer kon bijbenen.

Lancia Delta met compressor en turbo

De globale opzet, een buizenframe met in lengterichting geplaatste middenmotor, bleef als voorheen en ook de wielophanging werd hergebruikt. Nieuw was de aangedreven vooras en een dubbelgeblazen, bijna 500 pk sterke 1,8-liter twincam van Fiat-origine.

De noodzaak voor vierwielaandrijving was duidelijk, want de rivalen Audi en Peugeot haalden er al grote successen mee. Dankzij een middendiff kan de Lancia Delta S4 maximaal 75 procent van de trekkracht naar de achterwielen sturen.

De combinatie van twee compressoren, een mechanische Volumex en een turbo, was nog niet bewezen. De eerste werkt alleen bij lagere toerentallen om het turbogat op te vangen en schakelt uit zodra de turbo op druk komt.

Het geluid van de Lancia Delta S4 is dan ook heel typerend. Bij accelereren vanuit stilstand hoor je het gejank van de compressor, op snelheid gaat dat over in een turbofluit.

Zijn die 200 straatversies er wel?

Mooi is niet het juiste woord voor de S4, maar imposant is hij zeker. Hoekig en breed, met enorme luchthappers op achtersteven en dak. Het koetswerk is van koolstofvezelcompostiet en de complete voor- en achterzijde kunnen in één keer worden verwijderd voor vrije toegang tot de techniek.

Voor toelating in groep B dienden minstens 200 straatversies te worden gebouwd. Of dit helemaal is gelukt, valt te bezien. Vanwege de korte inzet is het onduidelijk hoeveel van de luxe aangeklede ‘Stradales’ er werkelijk gemaakt zijn. Zeker is dat er 29 complete rallyauto’sgebouwd.

Einde van het groep B-tijdperk

De Lancia Delta S4 maakte een succesvol debuut in een roerige periode voor groep B, vol zware ongelukken en dodelijke slachtoffers. Daaronder ook Lancia’s fabrieksteam Toivonen / Cresto, dat met de S4 in een ravijn stort.

Dit is de druppel voor de organisatie, zodat groep B in 1987 geen doorgang meer vindt. Ook groep S, de veelbelovende opvolger van groep B, waarvoor Lancia en diverse andere merken al prototypes in de steigers hebben staan, krijgt geen groen licht. Hierdoor heeft de Delta S4 met 15 zeges in één seizoen slechts kort, maar heel krachtig kunnen laten zien waartoe hij in staat was.

Aanbod en prijzen Lancia Delta S4

De nieuwprijs in 1985 van een S4 Stradale was 110.782.000 lire, naar huidige waarde omgerekend zo’n 168.000 euro. Daar vind je ze nu zeker niet meer voor. Momenteel staan er twee Stradales te koop, een zilvergrijs voorserie-exemplaar in Duitsland, dat van Gianni Agnelli is geweest, en een rode (no. 107) in Japan.

Voor beide geldt price on request, maar wetend dat er in 2019 een Stradale is afgehamerd voor meer dan 1 miljoen euro en in 2022 een fabrieks-rallyauto voor meer dan 1,6 miljoen pond, kunnen we wel raden in welke prijscategorie ze zich bevinden.