Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Alfa Romeo en Citroën niet voor de hoogste Euro NCAP-score gaan

Voorheen was het uitzonderlijk als een nieuw model geen maximale score van vijf sterren haalden na een Euro NCAP-test. Nu zie je echter meer auto’s die ‘tekortschieten’ tijdens de botsproeven. Alfa Romeo en Citroën geven zelfs aan niet per se meer voor het hoogste resultaat te gaan.

Beide merken benadrukken dat hun modellen veilig zijn bij een aanrijding, maar dat ze zich niet kunnen vinden in hoe de Euro NCAP nu tot scores komt. Inmiddels speelt de aanwezigheid van (semi-)actieve veiligheidssystemen bijvoorbeeld een belangrijke rol en goedkopere auto’s hebben die niet altijd.

Euro NCAP gaf Dacia Jogger één ster

Om een voorbeeld te geven: de Dacia Jogger kreeg in 2021 maar één ster van de Euro NCAP-organisatie. Op basis daarvan zou je denken dat het model bij een aanrijding levensgevaarlijk is, maar dat is-ie zeker niet.

Als we alleen naar botsveiligheid kijken, dan heeft de Jogger een mooie vier sterren voor de veiligheid van volwassenen en drie sterren voor de veiligheid van kinderen. Omdat Dacia om prijsredenen geen uitbreide (semi-)actieve assistenten monteert, krijgt de Jogger daarvoor één ster.

‘Score zorgt voor verwarrend beeld’

Dat betekent dat de auto overall ook één ster krijgt, want de totale score van een auto mag bij de Euro NCAP niet hoger zijn dan de laagste score in een van de vier categorieën: bescherming voor volwassen inzittenden, voor kinderen, voor kwetsbare weggebruikers en de aanwezigheid van veiligheidssystemen.

En dat zorgt voor een verwarrend beeld, vinden Alfa Romeo en Citroën, zo lieten ze weten aan Autovisie tijdens een Auto van het Jaar-evenement. Bovendien laten ze uitgebreidere veiligheidsassistenten soms niet alleen uit prijsredenen weg, maar ook omdat niet alle klanten ze willen hebben.