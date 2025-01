Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze razend populaire occasion is zeven jaar oud, maar oogt als nieuw

De wat grotere, moderne SUV’s komen binnen bereik van steeds meer occasionkopers. De Volvo XC40 en de BMW X3 zijn geliefd. De Kia Niro is dat ook, maar die is iets kleiner, daarom kiezen we hier de grotere Sportage. Welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

SUV voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een heerlijke SUV voor 25.000 euro. We hebben deze week de BMW X3 en Kia Sportage behandeld en we sluiten af met een absolute bestseller in Nederland, de populaire Volvo XC40.

Volvo XC40 (2018 – heden)

De XC40 is vanaf de eerste aanblik ‘een èchte Volvo’, onverwisselbaar, al was er nooit eerder een model in deze klasse. Bijzonder is dat de XC40 compacter oogt dan hij echt is.

Als typische Volvo is de XC40 niet alleen lekker ruim en comfortabel, maar er zitten ook slimme details in. Voorbeeld is de hoedenplank, die ondersteboven onder de vloer van de bagageruimte past, of het uitklapbare haakje aan het dashboardkastje, om een tas op te hangen.

Het grote tablet heeft veel functies, waaronder een heel fijn navigatiesysteem en ook de adaptieve cruise control werkt verfijnd. Er is véél aanbod, zo vinden we bij de Volvo-dealer in Veghel een blauwe T3 ‘Inscription’ (2018, 95.000 km) voor € 24.950.

Let hierop bij deze occasion

Voorlopig kennen we bij de XC40 alleen wat elektronische kleinigheden. Deze Volvo’s krijgen ‘over the air’-updates en het komt voor dat die niet helemaal goed worden geïnstalleerd. De dealer kan dit soort problemen oplossen, door de update opnieuw uit te voeren.

Als de auto niet start, moet ter plekke de update ongedaan worden gemaakt. Bij plug-in hybrides kan het voorkomen dat de laadstekker niet los wil komen. Daarvoor bestaat wel een noodgreep.