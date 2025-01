Deel dit: Share App Mail Tweet

Een file ontwijken via het een tankstation: mag dat?

Je ziet het soms: mensen die tijdens een file het tankstation binnen rijden en vervolgens zonder te tanken een paar honderd meter verderop weer invoegen in de file. Is dat eigenlijk toegestaan?

Slecht nieuws voor degene die wel altijd netjes blijven staan en niet de file omzeilen via het tankstation. Er is geen wet die stelt dat je alleen een tankstation mag betreden als je ook daadwerkelijk gaat tanken of iets koopt bij het tankstation. Voor parkeerplaatsen geldt hetzelfde.

Wel aan de regels houden

Het enige waar bestuurders zich aan moeten houden zijn de algemene verkeersregels, regels van het tankstation en de maximumsnelheid die op de borden wordt aangegeven. In Nederland kan de politie alleen een boete uitschrijven voor het overtreden van de maximumsnelheid. In België kunnen ‘fileratten’, wanneer ze betrapt worden door de politie, wel rekenen op een boete. Eentje van 55 euro.

File afsnijden via tankstation

Bestuurders die een file afsnijden via een tankstation zijn mogelijk zo gefocust op het behalen van tijdwinst dat ze zich niet aan de maximumsnelheid houden. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Helemaal als het erg druk is bij een tankstation.

Een nadeel van mensen die bij een tankstation uitvoegen en een paar honderd meter verderop weer invoegen, is dat ze de file erger maken. Het verkeer staat al stil en dan moeten zij er ook nog tussen. Dat bevordert de toch al slechte doorstroming niet.

Net als bij het constant wisselen van rijbaan, is het misschien sneller voor het individu, maar de rest van het verkeer lijdt eronder. Kortom, het omzeilen van een file via een tankstation is niet verboden, maar draagt niet bij aan een veilige verkeerssituatie en wordt over het algemeen niet op prijs gesteld door mede-weggebruikers.