Koop Schumachers ex! De mooiste Formule 1-auto aller tijden

Zijn Formule 1-auto’s mooi? Vaak niet. Ze zijn functioneel en door de decennia heen ontsiert met allerlei experimentele aero-elementen. Maar deze is prachtig! Én te koop. De ex van Schumacher en de mooiste F1-wagen aller tijden: de Jordan 191.

Chassis 6 werd gebouwd in 1991 en voor het eerst ingezet tijdens de grand prix van Hongarije in dat jaar, waarin-ie met Andrea de Cesaris achter het stuur opklom van de zestiende naar de zevende plaats.

Formule 1-grand prix van België

Daarna werd de Jordan naar het circuit van Spa-Francorchamps verscheept voor de Belgische grand prix, waar de toen tweeëntwintigjarige Michael Schumacher moest invallen voor Bertrand Gachot, die na een verkeersruzie de cel in moest voor mishandeling.

Schumacher racete op dat moment voor Sauber in een Groep C-Mercedes en kende het circuit van Spa-Francorchamps eigenlijk helemaal niet. Toch wist zijn manager, Willi Weber, zowel Jordan als Sauber ervan te overtuigen dat het goed idee zou zijn om Schumacher een kans te geven.

In de vrije training liet de Duitser meteen zien wat hij in zijn mars had. Hij reed de achtste tijd. In een auto waarin hij nog nooit had gereden, op een voor hem onbekende baan. Op zaterdag, in de kwalificatie, zette Schumacher zelfs een zevende tijd neer en versloeg daarmee zijn teamgenoot De Cesaris.

Benetton was Jordan voor

Helaas viel hij in de race uit met een technisch probleem, maar hij had grote indruk gemaakt op Jordan-teambaas Eddie Jordan. Het Formule 1-team van Benetton was hem echter voor en bood Schumacher een contract aan. Jordan stapte naar de rechter, maar die stelde Benetton in het gelijk.

Ford-V8 en een handbak

Er zijn zeven exemplaren van de Jordan 191 gebouwd, waarvan er twee zijn bestuurd door Schumacher. De auto wordt aangedreven door een 3,5-liter Ford-V8, die zijn maximale vermogen van 660 pk levert bij 13.000 tpm. Schakelen gaat nog met een handgeschakelde zesbak.

De Jordan 191 is alleen gebruikt in het Formule 1-seizoen van 1991 en was slechts redelijk succesvol, maar toch wordt-ie beschouwd als een regelrechte klassieker. Door zijn rol in de carrière van Schumacher, maar ook door zijn bloedmooie lijnen. De prijs van deze is dan ook op aanvraag.