Drie verdachten aangeklaagd voor afpersen oud-kampioen Schumacher

In Duitsland zijn drie mannen aangeklaagd voor het afpersen van de familie van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher. De hoofdverdachte zou 15 miljoen euro hebben geëist voor het niet openbaren van privéfoto’s en -video’s van de Duitse oud-coureur.

Schumacher (55) liep bij een zwaar ski-ongeluk in 2013 ernstig hersenletsel op. Hij lag lang in coma en leeft afgeschermd van de buitenwereld. Hij is na het ongeluk niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie is er tot dusver in geslaagd zijn privacy te beschermen.

De hoofdverdachte, een 53-jarige man uit Wuppertal in Duitsland, zou beelden in handen hebben gekregen van Schumacher van voor en na het ongeluk. Deze zouden zijn gekocht van een andere 53-jarige man, die tot 2021 als beveiliger voor de familie van Schumacher heeft gewerkt. De derde verdachte is de 30-jarige zoon van de hoofdverdachte. Hij zou hebben geholpen met het aanmaken van een e-mailadres, waarmee beelden naar de familie zijn gestuurd.

ANP