Ultieme Alfa Romeo voor liefhebbers heeft één groot nadeel

Op de Salone autoshow in Turijn kondigde ErreErre Fuoriserie aan dat ze een nieuw model van de Giulia ErreErre Fuoriserie gaan bouwen. Hierbij wordt een moderne Alfa Romeo Giullia Quadrifolgio qua uiterlijk volledig omgebouwd naar een Giulia Super uit de jaren zestig. Dat ziet er geweldig uit, maar hij heeft een groot nadeel. Zijn prijs.

De nieuwe Giulia ErreErre Fuoriserie zal bestaan uit drieëndertig auto’s. Hierbij kunnen de toekomstige eigenaren kiezen uit twee versies. De reguliere classic versie, die vorig jaar uitkwam, of de nieuwe Alleggerita, met een prijs van 350.000 euro. Bij deze prijs zijn de donorauto en de BTW nog niet inbegrepen. In zijn totaliteit zal de Alleggerita dus ver boven de 400.000 euro kosten.

Ode aan Alfa Romeo Giulia

Met de Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita wil het bedrijf het glorieuze verleden van Alfa Romeo weer in de mode brengen. Voor het design is veel inspiratie gehaald uit de Alfa Romeo Giulia Tipo 105. Alleggerita betekent in het Italiaans: ‘lichter gemaakt of verlicht’, en dit hebben ze ook zeker gedaan. Na het ombouwen van de donorauto is de volledige carrosserie van carbon en is geen enkel paneel meer hetzelfde. Verder wordt de hele achterbank eruit gehaald en vervangen door een groot vlak bruin alcantara, waar een brandblusser met dezelfde kleur als de carrosserie in ligt.

Ook is er de mogelijkheid om in de vakken naast de brandblusser twee helmen op te bergen. Om de originaliteit te benadrukken wordt de originele kleurstelling van de Giulia Super grotendeels overgenomen. Daarnaast krijgt de Allegerita de klassieke Centocinque-velgen.

Verbeteringen Giulia Alleggerita

Naast het interieur en exterieur van de Alfa Romeo is ook de motor opgeschroefd ten op zichtte van de classic. De tuners van ErreErre weten de 2.9-liter V6 van 510 pk, op te schroeven naar 570 pk. Ook is er de mogelijkheid om de auto te voorzien van een rolkooi. Daarnaast zijn de luchtinlaten en voorbumper van de Alleggerita aangepast om de koeling te bevorderen. De auto is in zijn totaliteit lichter geworden. Hoeveel lichter wil het bedrijf echter niet zeggen.