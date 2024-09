Deel dit: Share App Mail Tweet

Dashcam kopen? Dit moet je weten over en camera op je dashboard

Het gebruik van een dashboard camera is in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Maar mogen de beelden van deze camera zomaar gebruikt worden? En is het gebruik van een dashcam overal toegestaan?

Vooral onder zakelijke bestuurders, die de beelden willen gebruiken als bewijslast voor bijvoorbeeld een ongeval of schade, is het gebruik van dashboard camera’s toegenomen. In Nederland is er geen wetgeving die het gebruik van een dashcam toestaat of verbied. Het is dus legaal, maar dit is lang niet overal zo.

Dashcam overal toegestaan?

In Nederland mag je filmen met een dashcam. Echter, de beelden mogen niet altijd gepubliceerd worden. Als personen direct, of via het kenteken van hun auto, te identificeren zijn, is het openbaar maken van deze beelden zonder toestemming van de persoon in kwestie is vrijwel nooit toegestaan.

In Luxemburg, Oostenrijk en Portugal is het gebruik van een dashcam helemaal verboden. In Duitsland, Spanje en Zwitserland is het niet slim om een dashboard camera te gebruiken, omdat de privacywetgeving daar nog wat strenger is als in Nederland.

Dashboard camera installeren

De ANWB raadt aan om de dashcam aan de achterkant van de achteruitkijkspiegel, midden op de voorruit te monteren. Het is belangrijk dat de dashboardcamera ongeveer een derde lucht, en twee derde weg filmt. Hierbij zit de horizon net iets boven het midden van het beeld.

Ook moeten de voedingskabels goed weggewerkt worden en is het handig om een geheugenkaart met veel opslag aan te schaffen, zodat de beelden altijd terug te zien zijn. Voor honderd tot honderdvijftig euro heb je al een prima dashcam.

Beelden dashboard camera gebruiken

Beelden van een dashboard camera worden soms als bewijslast gebruikt voor juridische zaken. De politie kan de beelden opvragen, maar de bestuurder van de auto kan de beelden ook zelf aanbieden. In dit geval worden de beelden altijd extra goed geanalyseerd. Als een bestuurder op eigen initiatief beelden aanlevert, kan deze makkelijk delen van de video bewerken of weglaten. Vaak is de aanleiding ook niet direct zichtbaar. Om die reden leidden op eigen initiatief aangeleverde beelden zelden tot vervolging. Voor de verzekering zijn de beelden soms wel te gebruiken.

Dit is alleen het geval als de aansprakelijkheid zonder beelden nog niet vastgesteld is. Dan worden de camera beelden gebruikt als ondersteunend bewijs voor de aansprakelijkheid. Sommige autoverzekeraars geven gebruikers van een dashboard camera korting op hun autoverzekering. Omdat autoverzekeringen elk jaar duurder worden is dit misschien het overwegen waard.