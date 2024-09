Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitsland verbiedt dit soort banden, zo check je die van jouw auto

Rijd je onder winterse omstandigheden in Duitsland, dan moet je auto banden hebben die hiervoor geschikt zijn. Dit zijn niet enkel winterbanden, maar ook allseasonrubber. Echter, niet alle banden die gemaakt zijn voor de vier seizoenen en winter zijn volgens de nieuwe Duitse regels toegestaan.

In Nederland mag je met ieder type band in de zomer en winter rijden, mits er genoeg profiel op zit. Ga je naar Duitsland, dan moet je het rubber van je auto goed controleren.

Deze banden zijn vanaf 1 oktober verboden in Duitsland

Vanaf 1 oktober zijn volgens de Duitse wet banden met het M+S-symbool niet meer geschikt onder winterse omstandigheden. Waarom? Het symbool is niet wettelijk beschermd en niet ieder rubber met het logo is (op de juiste manier) getest om geschikt te zijn als winterband.

Welk rubber is dan wel geschikt voor de winter in Duitsland? Banden die geschikt zijn hebben het Alpine-symbool, ook wel Three Peak Mountain Snow Flake genoemd. Dit symbool is een berg met een sneeuwvlokje. Deze kan je vinden op winter- en vierseizoenenbanden.

Ook banden waarbij zowel het M+S-symbool als Alpine-symbool aan de zijkant staat, gelden nog als winterband. Overigens is in Oostenrijk het M+S-symbool nog wel geldig volgens de wet.

Sinds 2018 Het Alpine-symbool wordt sinds 2018 gebruikt. Oudere banden zonder logo zijn dus niet meer geschikt voor de winterse wegen in Duitsland.

Als je toch de banden van je auto aan het inspecteren bent, let direct even op andere belangrijke zaken. Zo voorkom je ongelukken door slecht rubber.

Boete en problemen met verzekering

Wat als je toch rijdt met ongeschikte wielen in Duitsland? Dan riskeer je niet alleen een boete en een strafpunt op je rijbewijs, maar ook kan je problemen krijgen met de verzekering in geval van een ongeluk.