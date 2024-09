Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine Fiat Cinquecento is ultieme rally-occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasion voor de liefhebber. Doorgaans lichten we auto’s uit voor de openbare weg, maar voor deze Fiat Cinquecento-occasion maken we een uitzondering. Dit kleine racemonster is het begin van jouw rallycarrière.

Bruut geweld, verschillende ondergronden en extreme snelheden. Rallyrijden is toch veel spannender om te kijken dan de Formule 1? Meedoen is natuurlijk nog leuker. Bijvoorbeeld met deze occasion.

Fiat Cinquecento Trofeo is een echte rallyauto

Deze kleine Fiat Cinquecento Trofeo is een rallyauto waarmee daadwerkelijk kampioenschappen werden gereden. In onderstaande video zie je hoe het er in 1993 aan toe ging tijdens Rally Internazionale di Varano.

Veel pk’s zijn niet nodig om plezier te maken. Het Italiaanse rallybommetje heeft slechts 97 pk dat voortkomt uit en 1,1-liter viercilinder. Echter, met een gewicht van slechts 790 kilogram, is de occasion ongetwijfeld best snel. De Fire-motor komt van oorsprong uit de Punto en levert in de Sporting, de meer ingetogen straatversie van de rallyauto, slechts 54 pk.

Het krachtbronnetje is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten die zijn krachten doorstuurt naar een sperdifferentieel. De Fiat Cinquecento Trofeo beschikt ook over Bilstein-dempers, schijfremmen en dikkere stabilisatorstangen.

Wat uiterlijk betreft, is de rally-occasion fantastisch. De grote verstralers, spatlappen en Abarth-wielen maken het kleintje superstoer. Ook in het interieur is het een echte rallyauto. Zo beschikt hij over Sparco-stoelen, een rolkooi en knoppen om elk elektrisch systeem los aan en uit te zetten.

Deze occasion is goedkoper en geschikt voor de openbare weg

De fantastische occasion is met een vraagprijs van 17.950 euro prijzig. Daarbij is hij dus niet bruikbaar voor op de openbare weg. Wil je wel een sportieve Fiat Cinquecento voor op de openbare weg? Kijk dan eens naar een Sporting. Deze koop je al vanaf 1.850 euro en is een feest om te rijden. Wat de Italiaan bijzonder maakt, zie je in onderstaande Peters Proefrit.