Ruime Volkswagen-occasion is nu ideale betaalbare gezinsauto

Met twee opgroeiende kinderen en een modaal salaris wil je een ruime stationcar, ook met het oog op vakanties, bouwmarkten en zo. Je wilt gewoon een vertrouwd merk, maar je budget is niet overdadig. Deze Volkswagen Passat Variant-occasion is het overwegen waard.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor 10.000 euro. Vandaag lichten we de Volkswagen Passat Variant uit. Vind je deze occasion niets? Check dan de auto van afgelopen dinsdag en donderdag.

Volkswagen Passat Variant (2010 – 2014)

Jarenlang was de Volkswagen Passat Variant voor veel mensen zo’n beetje de maatstaf in deze klasse. Hij was geliefd als zakenauto, waardoor er ook véél occasions beschikbaar kwamen. Op het normale onderstel is hij ook voldoende comfortabel en ook de voorstoelen zitten prima. Met minimaal 600 liter bagageruimte laat hij z’n twee concurrenten hier achter zich.

De 1,4-liter TSI-benzinemotor (90 kW/122 pk) is sterk genoeg. De combinatie met de DSG-automaat werkt heel fijn. Zo’n Passat rijdt gemiddeld 1 op 12. De populariteit leidt ertoe dat we voor hetzelfde bedrag bij een wat minder aantrekkelijke aanbieding uitkomen. Dat bewijst de 1,4 Comfort Executive van 9.999 euro bij een autobedrijf in Tilburg: 2012 en 175.000 km.

Hier moet je op letten bij de occasion

De elektrisch bediende handrem wil wel eens niet loskomen, ter plekke is het alleen mogelijk de handrem op de achterwielen te demonteren. Als de motor onregelmatig loopt, is dat vaak de EGR-klep die blijft kleven. Met een gerichte tik op de goede plek is dat verholpen. Als het vaak terugkomt, is een nieuwe EGR-klep noodzakelijk.

De automatische transmissie van de Volkswagen Passat is een zwak punt. Hij werkt fantastisch tot hij ineens niet meer schakelt en er een zekering uit klapt. Het heeft geen zin die te vervangen, dit wordt een kostbare bak-revisie.