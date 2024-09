Deel dit: Share App Mail Tweet

Om deze simpele reden zijn sommige Bentley-logo’s blauw | Sjoerds Weetjes 416

Je zou het niet denken, maar bij de lancering van de Azure was het de meest potente Bentley-straatauto ooit gebouwd. Maak kennis met de luxueuze vierpersoons convertible uit Crewe in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Een cabriolet met de meest potente motor ooit door Bentley aangeboden. Dat klinkt vreemd, omdat je een open vierzitter met een lengte van meer dan vijf meter eerder associeert met een lange-afstandscruiser, bedoeld om je relaxed naar het restaurant of theater te láten verplaatsen. Maar in de open-Bentley kon je er dus ook voor kiezen om je rap van Amsterdam naar Brussel te verplaatsen. Inmiddels heeft Bentley krachtigere machines gebouwd.

Bentley Azure

Voor de Azure gaan we dan ook terug naar de jaren 90. Sjoerd neemt je mee in het verhaal hoe de Azure is ontstaan. Wat waren de verwachtingen van Bentley? Hoe herken je een Azure? Wat was het prestatieniveau? Wie kochten de Azure? Op al deze vragen en meer geeft Sjoerd je antwoord.