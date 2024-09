Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps, Charles Leclerc heeft ongelukje met zijn Ferrari Purosangue

De Grand Prix van Monaco ligt al ver achter ons. Toch heeft Formule 1-coureur Charles Leclerc nu schade gereden aan zijn rode volbloed in de befaamde haarspeldbocht. We hebben het dan niet over zijn SF-24, maar over zijn Ferrari Purosangue.

Goed, ‘schade gereden’ klinkt misschien wat heftiger dan het daadwerkelijk is. Op beelden is te zien hoe de F1-ster betrokken raakte bij een kleine kop-staartbotsing.

Het gebeurde in de iconische Grand Hotel Hairpin. Hoewel peperdure auto’s dagelijkse kost zijn in Monaco, kan de Formule 1-coureur in zijn thuisland niet over straat zonder dat hij te pas en te onpas wordt gefilmd. Leuk die faam, maar daardoor staat ook deze blunder op beeld.



Met een slakkengangetje tikt hij tegen de Volkswagen die voor hem tot stilstand komt. De kunststof bumpers van moderne auto’s zijn bestand tegen zulke kleine tikjes en deuken vanzelf weer uit. Wel kan het zijn dat er wat lakschade is ontstaan. Daar sta je dan als toerist langs de kant van de weg met Charles Leclerc een schadeformulier in te vullen.

F1-coureur Leclerc ligt er vast niet wakker van

Het kleinste beetje schade aan de Ferrari Purosangue (zie hier onze rijtest) zal niet goedkoop zijn. De auto kost immers minimaal een half miljoen en zelfs één enkele schokdemper vervangen kost een godsvermogen, zo leerden wij recent. Gelukkig voor Charles Leclerc is hij Ferrari-coureur en met zijn miljoenensalaris is een paar duizend euro wisselgeld.

Megacrash

Bovendien lijkt het allemaal reuze mee te vallen voor de Formule 1-coureur. Zeker in vergelijking met deze megacrash in China. Die Ferrari Purosangue-rijder kwam er een stuk slechter vanaf. Desondanks gaat het filmpje van Charles Leclerc als een lopend vuurtje over social media. Het is natuurlijk maar wat lollig om een van ‘s werelds topcoureurs een foutje op zo’n lage snelheid te zien maken. Zo zie je maar weer: het kan de beste overkomen.