Zo herrees Bugatti de eerste keer uit zijn as | Sjoerds Weetjes 417

De huidige Chiron en toekomstige Tourbillon hebben niets met het oorspronkelijke Bugatti van grondlegger Ettore Bugatti te maken. Maar waarom dragen die modellen dan de legendarische naam van de vooroorlogse sportwagenfabrikant? Dat legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

In 1881 zag Ettore Bugatti het levenslicht en 28 jaar later richtte hij zijn eigen bedrijf op. Onder de naam Bugatti verschenen legendarische sportwagen zoals de meest succesvolle racewagen ooit, de Type 35. Maar het merk bracht ook luxueuze limousines uit, zoals de Royale-familie. Of wat te denken van kunststukken op vier wielen, zoals de Typ 57 Atlantic.

De wedergeboorte van Bugatti

Ettore Bugatti maakte zich onsterfelijk met zijn creaties. Met zijn heengaan in 1947 verdween ook het merk, maar het werd geen klein hoofdstuk in de geschiedenisboeken. Evenmin raakte Bugatti en zijn oprichter in de vergetelheid. Zijn meer dan 8.000 vervaardigde auto’s zijn stuk voor stuk iconen.

Decennialang leek de autofabrikant enkel voort te leven in de geschiedenisboeken, totdat in 1991 een nieuwe sportwagen met het beroemde ovalen rode logo werd gepresenteerd. Hoe Bugatti terugkeerde, legt Sjoerd je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes uit. Hij vertelt wie het initiatief nam, wie de geldschieter was en waarom het merk geen lang leven beschoren was.

Derde leven onder Volkswagen-bewind

Over hoe Volkswagen in 1998 de rechten op de naam verwierf, maakte Sjoerd al eerder een video. Kijk de aflevering over 15+ weetjes over de Bugatti Veyron en laat je verrassen door zaken die je nooit eerder hoorde, mits je niet eerder de video hebt bekeken. Die aflevering maakte Sjoerd destijds met de toenmalige designbaas van Bugatti.

Wil je meer weten over de modellen onder supervisie van toenmalig eigenaar Volkswagen, check dan niet alleen de video ‘15+ weetjes over de Veyron’, maar ook over de exclusieve collegevideo’s over de Chiron, Divo en Centodieci. Daarnaast maakte Sjoerd als enige in de wereld een video in Bugatti’s designstudio, waar hij nooit eerder getoonde studiemodellen onthulde. Als enige in de wereld dus.