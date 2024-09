Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen snelste bij eerste vrije training GP Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 de beste tijd gereden. De wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.45,546, waarmee hij 0,313 sneller was dan de Mercedes van de Brit Lewis Hamilton.

De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, zette in Bakoe met 1.45,922 de derde tijd neer.

ANP