Verstappen zesde in tweede vrije training GP Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 genoegen moeten nemen met de zesde tijd. De wereldkampioen, die in de eerste training nog de snelste was, klokte in zijn Red Bull 1.44,029. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) zette de beste tijd neer in de tweede sessie.

Leclerc, die in de eerste training nog was gecrasht, kwam tot een tijd van 1.43,484. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, reed de tweede tijd, voor de Brit Lewis Hamilton van Mercedes.

ANP