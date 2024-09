Deel dit: Share App Mail Tweet

‘De machtsverhoudingen van Japanse automerken zijn veranderd’

Japan, iets groter dan Duitsland, maar met 125,5 miljoen inwoners veel dichter bevolkt, heeft een wel erg grote auto-industrie. Wereldwijd bouwden de Japanse automerken ruim 26 miljoen auto’s in 2023, verdeeld over zeven spelers, waarvan ’s werelds grootste autoconcern Toyota met 11,2 miljoen het leeuwendeel voor zijn rekening neemt.

Dat ziet er gezond uit, zou je denken, en om die reden hebben verschillende buitenlandse concerns jarenlang geprobeerd met financiële deelnames en mogelijke overnames grip op Japan Automotive te krijgen.

Aandeelhouder van Japanse automerken

Laat me wat voorbeelden geven. In 1998 besloten Renault en Nissan wederzijds een belang van 15 procent in elkaars aandelenkapitaal te nemen. Nadat Chrysler al in de vorige eeuw enkele jaren een financieel belang had gehad in Mitsubishi, stak het kersverse en vooral ambitieuze Daimler-Chrysler in 2000 35 procent in dat concern, om daar in 2005 alweer uit te stappen.

Tussen 1974 en 2015 had Ford een aandeel van 33,5 procent in Mazda, stak General Motors soortgelijke percentages in Subaru en bezat Volkswagen van 2009 tot 2015 een substantieel (19,9 procent) belang in Suzuki. Alleen Honda en Toyota hadden geen behoefte aan externe financiële bemoeienis.

Veranderde machtsverhoudingen

Van die internationale interesse is inmiddels weinig meer over. Alleen de politiek en zelfs justitieel in ongenade gevallen Renault-Nissan-alliantie – concernbaas Carlos Ghosn wist in 2019 na aantijgingen Japan te ontvluchten – staat nog overeind, zij het met tot gelijke proporties teruggebrachte verhoudingen. De machtsverhoudingen binnen Japan zijn echter veranderd. Mitsubishi heeft zich met Nissan verloofd, terwijl Toyota naast een complete overname van Daihatsu ook de macht heeft uitgebreid naar Mazda (5,1 procent aandeel), Subaru (16,5 procent) en Suzuki (4,94 procent).

Interessant is overigens dat buitenlandse partijen wel de macht hebben gegrepen in de Japanse vrachtwagenindustrie, want Nissan Diesel valt onder Volvo Trucks en Mitsubishi/Fuso is van Daimler. Ook hier is Toyota de overheersende machtsfactor, want Hino Trucks maakt deel uit van ‘s werelds grootste automobielconcern.

Honda, Nissan en Mitsubishi slaan handen ineen

Om enig tegenwicht te bieden aan het almachtige Toyota, maar ook sterker te staan op de internationale automarkten, is nu een nieuwe alliantie in de maak tussen Honda, Nissan en Mitsubishi. Hun gezamenlijke mondiale autoverkoop bij elkaar opgeteld komt op ruim 8 miljoen eenheden uit. Met één kanttekening: Honda wordt als concern daarmee wel de bovenliggende partij, want het is naast de grootste autoproducent van de drie ook nog eens ’s werelds op één na grootste producent van motorfietsen. Bovendien heeft het een enorme productie van zogenaamde power products – gemotoriseerde grasmaaiers, aggregaten en wat dies meer zij. Gezamenlijke ontwikkeling van elektrische auto’s is één van de speerpunten van het trio. Dat is begrijpelijk, want de Japanse autobouwers lopen in de EV-wereld niet voorop. Zij leunen meer op hun hoogontwikkelde hybridetechniek.

Even voortanalyserend zal de nog lopende alliantie tussen Nissan en Renault wel verder worden afgebouwd, en daarmee de op hun gemeenschappelijke technologie gebaseerde platforms. Carlos Ghosn, de in Japan veroordeelde maar na zijn vlucht als balling in Libanon levende voormalige Renault-Nissan-baas, heeft inmiddels al wel zijn stem over de voorgenomen nationale Japanse combinatie gegeven. Beter gezegd: gewaarschuwd dat het eindresultaat een overname van Nissan en Mitsubishi door Honda betekent.