Deel dit: Share App Mail Tweet

René en zijn Lancia Beta Berlina: ‘Plastic zit nog op de deuren’

René van Hartingsveldts hart gaat sneller kloppen van klassieke Lancia’s. En als die dan ook nog blauw zijn en een mooi stoffen interieur hebben…

Als jongen zag René op de Autorai voor het eerst de Lancia Beta Berlina. “Een gewone, maar toch bijzondere middenklasse-auto. Ik ben een liefhebber van ‘normale’ auto’s. Vanaf dat moment was het Lancia en dat is nooit meer weggegaan. Het was een bepaalde elegantie die mij aansprak.”

Begin van de Lancia-liefde

“Ik dacht altijd bij mezelf: ik heb nu het geld niet, maar later zou ik zó graag wat mooie, klassieke Lancia’s kopen… Allemaal in het blauw en ik noem die verzameling dan de Collezione Blu. Ik kocht mijn eerste eigen exemplaar in mijn studententijd, een Fulvia Berlina. Het was het begin van een hele rij Lancia’s, waaronder ook de Beta Berlina, de auto die je hier ziet en waar jaren geleden de Lancia-liefde mee begon. Het plastic zit daarbij zelfs nog op de deuren.”

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

“Ik werd wat ouder en de zaken liepen goed. Ik kon voor het eerst in mijn leven – dat was een droom van me – een níeuwe Lancia kopen. Dat was een Lybra stationwagen, in het blauw natuurlijk, met alles erop en eraan: ook de voor die tijd nieuwe dingen als navigatie en telefoon.”

‘Alles wat ik de 30 jaar daarvoor had zien langskomen, heel erg leuk vond, maar niet kon betalen, stond al snel in die loods’

“Vanaf het moment dat ik een ruimte kon huren voor acht auto’s ging het snel. Alles wat ik de 30 jaar daarvoor had zien langskomen, heel erg leuk vond, maar niet kon betalen, stond al snel in die loods. Eigenlijk is die hele verzameling organisch ontstaan. Een aantal auto’s wilde ik graag hebben en wat andere zijn toevallig op mijn pad gekomen. En omdat het geen heel bijzondere of exclusieve auto’s zijn, is het allemaal redelijk betaalbaar.”

“Deze verzameling past bij mij. Ik ben bevoorrecht, het is een droom uit mijn jonge jaren die is uitgekomen. Ik denk er wel eens aan om het aantal wat terug te brengen. Het zijn er nu meer dan tien en je kan er immers maar in één tegelijk rijden. Maar mocht ik auto’s wegdoen, dan is de laatste die ooit gaat mijn eerste liefde: de Beta Berlina.”