Deel dit: Share App Mail Tweet

Betrouwbare en zuinige occasion kost nu nog maar 1.000 euro

Na je opleiding kreeg je je eerst baan vlakbij huis. De volgende stap in de loopbaan vraagt om onregelmatig woon-werkverkeer. Een eigen auto is ideaal, maar ja, dat wereldsalaris komt pas later. Door slim te kiezen kun je ook voor een klein budget best iets goeds kopen. Denk bijvoorbeeld aan deze spotgoedkope Suzuki Ignis-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat (vandaag dus) maken we onze favoriet bekend.

Eerste auto voor 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een eerste auto voor maximaal 1.000 euro. Afgelopen dinsdag stelden we je voor aan deze Hyundai en donderdag schreven we over deze Mitsubishi. Vandaag aandacht voor de Suzuki Ignis.

Suzuki Ignis (2001 – 2006) als occasion

Een bestseller is deze Ignis helaas nooit geworden, terwijl het in zijn tijd toch best een lekker eigenwijs gelijnde auto was. Dit model gaat al een beetje richting ‘mini-SUV’ en dus is de zit net even hoger. De vier deuren zijn niet overdreven, want vier volwassenen kunnen er best in zitten. Lekker toch, als je met vrienden uitgaat?

(Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s)

(Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Hoka Auto’s)

Op de weg is hij niet spannend, maar hij brengt je overal en rijdt gemiddeld 1 op 14 á 15. Zonder bekrachtiging valt op dat de besturing relatief zwaar is, maar ach, een jonge vent heeft daar geen moeite mee. In Amersfoort staat dit zwarte exemplaar te koop (2002, 209.000 km) voor 1.000 euro.

Aandachtspunten van de Suzuki Ignis-occasion

De euveltjes bij deze Suzuki hebben vaak te maken met ‘te weinig gebruik’. Dat geldt bijvoorbeeld voor roest in de remtrommels achter. Het klinkt ernstig, maar na een paar keer stevig afremmen is het weg. Bijzonder is dat de vaak origineel gemonteerde lichtmetalen wielen oxideren en daardoor niet meer luchtdicht zijn. Hou de bandenspanning dus goed in de gaten en als je aan nieuwe banden toe bent, kun je wat aan die velgen laten doen. Rijden met te zachte banden kost onnodig brandstof en het kan ook gevaarlijk zijn.

Welke wordt het?

De eerder genoemde Hyundai, Mitsubishi en deze Suzuki Ignis zijn alledrie steengoede auto’s, die nooit echt gewild waren en dus bieden ze voor dit budget gewoon méér auto dan een Polo of Twingo. Kiezen is lastig. Een nieuwe apk is in alle gevallen gewenst. Dit zijn drie prima koopjes, maar voor nu kies ik de Hyundai Getz.