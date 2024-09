Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vijfde in derde training Bakoe, Russell het snelst

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 de vijfde tijd gereden. De Nederlander van Red Bull gaf 0,35 seconde toe op George Russell, de Mercedes-rijder die in 1.42,514 de snelste was op het stratencircuit in hoofdstad Bakoe.

Verstappen was vrijdag nog de snelste in de eerste vrije training, maar kende problemen in de tweede (zesde) waarin hij ook nog bijna crashte. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) deed het in deze sessie het best.

Leclerc was goed voor de tweede tijd in de derde vrije training, gevolgd door de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri (beiden McLaren). De training werd enige tijd onderbroken omdat de Fransman Esteban Ocon in zijn Alpine stilviel en van de baan moest worden gehaald. Later volgde nog een keer een rode vlag nadat de Brit Oliver Bearman, de vervanger van de geschorste Kevin Magnussen bij team Haas, zijn auto tegen een muur had geparkeerd.

De kwalificatie volgt om 14.00 uur, de race begint zondag om 13.00 uur. Verstappen heeft al zes grands prix niet meer gewonnen en zag zijn voorsprong op Norris slinken tot 62 punten.

ANP