Lando Norris rijdt in McLaren P1 van LEGO op Silverstone

LEGO heeft de uitdrukking ‘leuk voor jong en oud’ naar nieuwe hoogtes getild. De speelgoedfabrikant heeft een McLaren P1 op ware grootte nagebouwd en niemand minder dan Formule 1-coureur Lando Norris stapte achter het stuur.

LEGO verkoopt veel verschillende 1:8 schaalmodellen van allerlei soorten auto’s. Zo zijn de Mclaren P1 en de Formule 1-auto van McLaren als schaalmodel te verkrijgen. De professionele steentjesleggers van LEGO konden dus alvast oefenen.

Bijzondere samenwerking

Dit 1:1-schaalmodel is andere koek. Het is de eerste keer dat LEGO een auto volledig op schaal bouwt die ook echt kan rijden en sturen. Eerder werd er al een Bugatti Chiron gebouwd, maar deze maakt gebruik van een stalen frame.

LEGO en McLaren-medewerkers draaien overuren

Het ontwerpen en bouwen van de LEGO Mclaren P1 was zeer arbeidsintensief. In totaal heeft een team van 23 specialisten hier maar liefst 8.344 uur aan gespendeerd. De auto bestaat uit in totaal 342.817 LEGO-stenen en weegt 1.220 kilogram.

Waar de real deal een 3,8-liter twinturbo-V8 huisvest, wordt het LEGO-bouwwerk aangedreven door een simpele een elektromotor. Daarmee haalt de blokjes-P1 een snelheid van maximaal 50 km/h.

Rondje Silverstone

Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Lando Norris rijdt een aantal voorzichtige rondjes over het circuit van Silverstone met de Mclaren P1 van LEGO Technic. Het is nog even billenknijpen omdat de spiegels flink bewegen tijdens het rijden, maar de Britse Formule 1-coureur weet het kunstwerk heelhuids terug te brengen naar de pitstraat. “De besturing voelt fijn aan en ik was zelfs in staat om Copse Corner vol gas te nemen”, grapt de Engelse F1-coureur achteraf. Het mediateam van LEGO heeft zelfs de moeite genomen om het originele motorgeluid onder de beelden te plakken. De video van de rit zie je hieronder.