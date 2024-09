Deel dit: Share App Mail Tweet

Bestuurder Lamborghini (2.000 pk) heeft al het geluk van de wereld

Als je de limiet van je auto weleens opzoekt, ken je vast dat ‘oh shit’-momentje als je je geliefde bolide bijna in de kreukels rijdt. De bestuurder van deze 2.000 pk sterke Lamborghini Huracan weet als geen ander waar we het over hebben.

Het gebeurde tijdens een dragrace in Sydney. Een Mitsubishi Lancer Evolution en een heftig getunede Lamborghini Huracan namen het tegen elkaar op tijdens een sprintwedstrijdje met rollende start.

Lamborghini Huracan met 2.000 pk

De 5,2-liter V10 achterin de Lamborghini Huracan is uitgerust met twee turbo’s, waarmee het vermogen behoorlijk is opgekrikt. Online wordt gesproken over zo’n 1.500 tot 2.000 pk. Een behoorlijk verschil, maar hoe dan ook is het buitensporig veel.

Als het gas erop gaat, verliest de vierwielaangedreven Lamborghini de controle. De bestuurder gebruikt al zijn skills om de in het rond spinnende supercar uit de betonnen muur te houden. Wonder boven wonder lukt dat. Geluk zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. “Dit voelt vast nog beter dan winnen”, schrijft iemand bij de video.

Lof voor de supercar-bestuurder

Hij zal die dag met zweedhandjes de dragstrip hebben verlaten. Online spreken veel mensen hun waardering uit voor de bestuurder. “Wauw, een Lamborghini-eigenaar die daadwerkelijk kan rijden en de supercar niet alleen heeft om mee te pronken.” Een ander grapt: “Wat een geweldige redding, dit is hoe het hoort. Ik ga nu even een schone onderbroek aantrekken.”

Hieronder zie je de redding vanuit verschillende hoeken.