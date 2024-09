Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen stelt teleur met plek 6 in kwalificatie Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Azerbeidzjan genoegen moeten nemen met de zesde plaats. De regerend wereldkampioen moest op het stratencircuit van Bakoe de poleposition laten aan Charles Leclerc in de Ferrari. Oscar Piastri zette in de McLaren de tweede tijd neer. Verstappens grootste concurrent Lando Norris start als zeventiende in de race zondag.

Leclerc reed met 1.41,365 de snelste ronde. Verstappen gaf daar 0,658 seconde op toe. Hij start vanaf de derde startrij met naast hem George Russell in de Mercedes. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez staat ervoor op de vierde plaats met naast hem Carlos Sainz in de Ferrari.

Norris wist de tweede kwalificatiesessie niet te bereiken. Tijdens zijn laatste snelle ronde ontstond er een gele vlag waardoor de McLaren-coureur niet voluit kon en zijn ronde afbrak. De Britse uitdager van Verstappen start daardoor in de achterhoede. Verstappen moest zich ook nog laat met een snelle ronde verzekeren van een plek bij de beste vijftien, maar hij slaagde daar wel in. Hij was daarna de snelste in de tweede kwalificatiesessie.

Foutje Verstappen

In de laatste sessie kon de Red Bull echter niet excelleren. Verstappen maakte een foutje in zijn eerste run en was ook in de tweede run nauwelijks sneller. Hij bleef ver achter bij Leclerc, die voor de vierde keer de poleposition pakte in Bakoe.

Williams-coureur Franco Colapinto verraste door zich als negende te kwalificeren vlak voor teamgenoot Alexander Albon. Oliver Bearman, die de geschorste Deen Kevin Magnussen vervangt in de Haas, kwam tot de elfde plaats.

WK-stand

Albon zorgde in de laatste kwalificatiesessie nog voor een gele vlag omdat hij in zijn Williams was weggereden met de ventilator nog in de auto. Hij kon die zelfstandig uit de auto halen, waardoor de laatste minuten van de kwalificatie toch nog door konden gaan.

Op het WK heeft Verstappen een voorsprong van 62 punten op Norris. De race start zondag om 13.00 uur.

ANP