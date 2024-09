Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwachtte lastige kwalificatie door stuiterende auto

Max Verstappen wist al vroeg in de kwalificatie dat de strijd om poleposition voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan lastig zou worden. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 moest op het stratencircuit van Bakoe genoegen nemen met een zesde plaats en voorziet ook een lastige race zondag. “Met hoe de auto nu aanvoelt, is het niet goed”, zei de Red Bull-coureur bij Viaplay.

“Ik wist al na de eerste run in Q1 dat het moeilijk ging worden”, zei Verstappen na de kwalificatie. “We hebben een paar dingen aan de auto veranderd. Dat maakt het moeilijk. De auto stuitert heel erg aan de achterkant bij het ingaan en uitkomen van de bocht. Dat maakt het erg lastig.”

De Limburger zette nog wel de beste tijd neer in de tweede kwalificatiesessie, maar ook toen voelde de auto niet goed. “Ik had in het midden van de bocht iets te veel onderstuur, dat wil je niet in een stratencircuit. In Q3 maakte ik in de eerste run een foutje in de laatste bocht. In de tweede run had ik weer veel last van het stuiteren. En als je niet comfortabel bent met de auto, kun je niet aanvallen.”

Verstappen start zondag vanaf de derde startrij. De poleposition is in handen van Charles Leclerc in de Ferrari.

ANP