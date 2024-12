Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat je niet moet weten over de Lamborghini Gallardo | Sjoerds Weetjes 431

Dat waar de eerdere eigenaren van Automobili Lamborghini alleen van konden droomden, bracht de kersverse eigenaar direct. Onder het V12-topmodel werd een zogenaamd instapmodel gelanceerd: de Lamborghini Gallardo.

De Gallardo gedoopte sportwagen gaf Lamborghini weer een tweede productlijn. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Sjoerd van Bilsen je de highlights van Audi’s eerste volledig nieuwe Lamborghini.

Ooit een breed modellengamma

In hoofdzakelijk de jaren zeventig en tachtig bestond het modellengamma van Lamborghini uit meerdere types, zoals de Countach, LM002 en Jalpa naast elkaar.

Toen eind jaren tachtig Chrysler de Italiaanse sportwagenbouwer overnam, richtten de Amerikanen zich op de ontwikkeling van een nieuw topmodel, dat de verouderde maar nog altijd spraakmakende Countach moest aflossen.

Diablo als vervanger van de Countach

De autobouwer kreeg de Diablo in het gamma. Maar de LM002 en Jalpa verdwenen onder supervisie van Chrysler zonder een vervanger te krijgen. Nadat Megatech het merk met de aanvallende stier inlijfde, kregen zij een nog redelijk verse Diablo in de schoot geworpen. De plannen om een Jalpa-vervanger te ontwikkelen, verscheen al snel op de agenda. Het kwam er echter niet van.

Pas toen Audi zich vanaf 1998 over Automobili Lamborghini ging ontfermen, startte de ontwikkeling van een instapmodel. De Duitsers richtte zich eerder op het actualiseren van de Diablo om nagenoeg tegelijkertijd de opvolger in de kraamkamer te zetten.

Lamborghini Gallardo als nieuw instapmodel

Kort na de lancering van de Murcielago volgde al de introductie van de Gallardo gedoopte sportcoupé. Voor Audi stond al bij de overname vast dat Lamborghini met louter een V12-model niet winstgevend kon worden, laat staan kon overleven. Vanwege kostenbesparingen kreeg Audi zelf ook een sportwagen met dezelfde architectuur in het leveringsprogramma.

Alles over de Lamborghini Gallardo

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes richt Sjoerd zich op de ontwikkeling van de Lamborghini Gallardo, die ervoor zorgde dat in 2003 een tweede model op de prijslijst van de Italianen verscheen. Sjoerd noemt enkele bijzondere varianten, bespreekt de motor, verklapt hoe Lamborghini tot het blok is gekomen en geeft aan waarom de Murcielago en Gallardo afwijkende deuren hebben.

