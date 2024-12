Deel dit: Share App Mail Tweet

Meer omzet, nauwelijks winst: waarom gaat het slecht met autodealers?

Het gaat lekker met de Nederlandse autodealers, zou je denken, want in het afgelopen kwartaal steeg de omzet gemiddeld met 6 procent. Maar de nettowinst die onder de streep overblijft, vertelt een heel ander verhaal.

Uit cijfers van de Bovag blijkt dat autodealers in het derde kwartaal gemiddeld een nettowinstmarge van 0,89 procent hadden. In dezelfde drie maanden vorig jaar was dat nog 1,43 procent, dus is de winst door de bank genomen met 34 procent onderuit gegaan.

Hogere kosten voor autodealers

“Er zit geen groei meer in de markt voor nieuwe auto’s”, legt Bert de Kroon van Bovag Autodealers uit. “De rente is nog steeds hoog, de kosten voor huisvesting en automatisering blijven stijgen en vooral de loonkosten drukken zwaar op het bedrijfsresultaat. In de afgelopen twee jaar zijn die met 16,9 procent toegenomen.”

Omzet nieuwe auto’s daalt

De omzet uit nieuwe auto’s daalde afgelopen kwartaal gemiddeld met 169.650 euro per dealer. Voor het eerst in lange tijd daalde ook de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto. Die kwam 1,2 procent lager uit op 34.186 euro.

Meer occasionverkopen

De gemiddelde verkoopprijs van occasions daalde nog harder, met 5,7 procent naar 18.492 euro. Toch steeg de omzet uit de tweedehandsverkoop flink, met 11,3 procent, omdat autodealers zich daar steeds meer op focussen om de daling van de nieuwverkopen te compenseren.

Het magazijn en de werkplaats

In het magazijn en de werkplaats draaiden autodealers over het algemeen veel meer omzet dan een jaar eerder (plus 21,1 en 19,3 procent), maar dat wordt deels tenietgedaan door loonstijgingen (plus 9 procent), hogere energiekosten en een daling van de productiviteit en efficiëntie (min 2,6 en 2,9 procent).