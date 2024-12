Deel dit: Share App Mail Tweet

We mogen overdag weer 130 km/h! Op 3 procent van de snelwegen…

Het kabinet beloofde de maximumsnelheid overdag op de Nederlandse snelwegen ‘daar waar het kan’ te verhogen naar 130 km/h. Maar dat kan kennelijk slechts op drie procent van de snelwegen.

In 2020 werd de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 km/h. De maatregel zou stikstofruimte moeten scheppen voor onder meer voor het aanleggen van wegen en het bouwen van huizen. De lagere snelheid geldt tussen zes uur ‘s ochtends en zeven uur ‘s avonds.

‘Daar waar het kan’ 130 km/h

Het huidige kabinet beloofde naar de snelheidslimiet te kijken en die ‘daar waar het kan’ overdag weer te verhogen naar 130 km/h. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu bekendgemaakt op welke trajecten dat gaat gebeuren.

Hogere limiet op drie trajecten

Het gaat om de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, om de A7 over de Afsluitdijk en om de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens. In totaal gaat het om slechts 86 kilometer. Dat is maar 3,5 procent van de 2.474 kilometer snelweg in Nederland.

Mogelijk een vierde erbij

Daarbij wordt gekeken naar de A37 tussen knooppunt Holssloot en de aansluiting Zwartemeer. Er loopt een onderzoek naar de gevolgen van het verhogen van de snelheidslimiet voor de geluidsoverlast, de luchtkwaliteit, de stikstofuitstoot en de verkeersveiligheid. De resultaten worden in januari verwacht.

In eerste instantie zou op de A7 tussen Winschoten en Zuidbroek de snelheid ook naar 130 km/h gaan, maar uit onderzoek blijkt dat dat zou leiden tot een overschrijding van het geluidsproductieplafond, zoals dat wordt genoemd.