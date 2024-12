Deel dit: Share App Mail Tweet

Hadjar (20) volgt Lawson op bij Formule 1-team Racing Bulls

De 20-jarige Fransman Isack Hadjar debuteert volgend seizoen als vaste rijder in de Formule 1 bij Racing Bulls. Hadjar neemt de plaats over van de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die bij Red Bull gaat racen aan de zijde van wereldkampioen Max Verstappen. Racing Bulls is het zusterteam van Red Bull, dat afscheid nam van de Mexicaan Sergio Pérez.

Hadjar werd afgelopen seizoen tweede in het Formule 2-kampioenschap. Hij is na onder anderen Verstappen, de Duitser Sebastian Vettel en de Australiër Daniel Ricciardo de volgende rijder die vanuit het Red Bull juniorenprogramma doorgroeit naar de koningsklasse van de autosport. “Dit is enorm voor mezelf, mijn familie en iedereen die vanaf het begin in mij heeft geloofd”, reageerde de Fransman in een persbericht van zijn nieuwe team. “Ik heb hier mijn hele leven naartoe gewerkt, het is een droom. Ik stap een heel nieuw universum binnen, ga met een veel snellere wagen rijden en het opnemen tegen de beste rijders in de wereld. Het wordt een enorm leerproces, maar ik ben klaar om hard te werken en mijn best te doen voor het team.”

Hadjar wordt bij het Italiaanse Racing Bulls teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda.

ANP