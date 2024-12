Deel dit: Share App Mail Tweet

‘In de jaren dertig kunnen alleen rijken nog brandstofauto betalen’

Uit onderzoek van de ANWB blijkt EV-rijden inmiddels flink duurder dan rijden in een vergelijkbare brandstofauto. Maar dat zal niet lang zo blijven, zo stellen verschillende experts nu.

Het gaat om Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Pieter Litjens, voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Mobiliteit en Rogier Kuin, directeur Public Affairs van Bovag. Tijdens een paneldiscussie van energie-adviesbureau Windkracht 5 kwam het duurder wordende elektrisch rijden ter sprake.

ANWB: ‘EV-rijden nu duurder dan benzineauto’

Volgens de ANWB zijn elektrische rijders in ons land 75,6 eurocent per kilometer kwijt, tegenover de 66,8 eurocent per kilometer die een vergelijkbare benzineauto kost.

Niet best, meent de organisatie. En dan verdwijnt de overheidssteun ook nog eens in rap tempo. Om die reden roept de ANWB het kabinet op snel in te grijpen.

Brandstofauto wordt uiteindelijk de dure optie

Desondanks is het volgens de panelgesprekdeelnemers onvermijdelijk dat benzineauto’s binnen enkele jaren juist het dure alternatief zijn. Hoewel elektrisch rijden op de korte termijn door overheidsbeleid ongunstiger wordt, is dat volgens de sprekers op langere termijn omgekeerd: elektrisch rijden wordt toegankelijker voor de massa dan rijden op fossiele brandstof.

Brandstofauto straks alleen voor de rijken

De meest opvallende (en voor petrolheads ietwat onheilspellende) quote komt van Van der Gaag. Hij stelt dat ‘in de jaren ‘30 alleen de rijkere mensen zich nog een auto met een verbrandingsmotor kunnen permitteren.’

Volgens hem kan het economisch gezien maar één kant op gaan. “Binnen enkele jaren hebben we het tipping point bereikt dat elektrisch rijden systematisch goedkoper is.”

Overheid moet helpen EV-omslagpunt sneller te bereiken

Om dat omslagpunt te bereiken is volgens de panelleden meer overheidssteun nodig. Voorbij dat punt zal de transitie immers veel soepeler verlopen. Daarbij kan volgens het clubje worden gedacht aan het verplicht elektrisch rijden voor de zakelijke markt. Dat zou de EV-occasionmarkt op den duur ook ten goede komen.

Op dit moment werkt het handelen van de overheid echter averechts, zo stelt Rogier Kuin van de Bovag. “Er spelen twee krachten tegen elkaar in. Door marktontwikkelingen zoals efficiëntere productie en goedkopere batterijen wordt elektrisch rijden voordeliger. Maar de voordelen worden afgebouwd. Onze zorg is dat die afbouw te snel gaat waardoor er op korte termijn stagnatie komt.”