Dit is de enige trofee die Max Verstappen zelf mocht houden

Max Verstappen werd afgelopen week voor het vierde jaar op rij gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1. Hij heeft in zijn F1-carrière al 112 keer op het podium gestaan, toch is er maar één beker mee naar huis gegaan.

Dat vertelt de Nederlander tijdens een interview met het Oostenrijkse Servus TV. Verstappen doet dit overigens keurig in het Duits.

Formule 1-trofeeën gaan naar het team

“Nikkie Lauda heeft altijd gezegd zijn trofeeën direct weg te geven. Wat gebeurt er met die van jou?”, vraagt de presentator aan Verstappen. “Ik verkoop die natuurlijk niet”, grapt de F1-kampioen. “Maar ik moet bekennen dat alle bekers die ik win met het team meegaan. Ik krijg alleen de replica’s”, legt Max Verstappen uit.

Statistieken Max Verstappen Race starts 209 Podiums 112 Wins 63 Wereldkampioenschappen 4

Dat is gebruikelijk in de Formule 1. Zo vertelde McLaren-coureur Oscar Piastri in een recent interview met Sky Sports F1 dat naar zijn weten vrijwel alle coureurs contractueel hun trofeeën moeten afstaan aan het team. “Wij mogen wel een replica bestellen”, zei Piastri.

Enige beker die F1-ster Max Verstappen mocht houden

Toch heeft Verstappen één echte beker in zijn vitrine staan, vertelt hij. “Dat was die van dit jaar in Brazilië.” Een race die als niets minder dan een wereldse prestatie kan worden beschouwd. Een masterclass in de regen, zoals Verstappen die ook al in 2016 liet zien.

Ditmaal reed de Nederlander meer dan een meesterlijke race, hij bewees ook een punt. Hij is de beste, ongeacht de auto waarin hij rijdt. In de kwalificatie crashte Lance Stroll waardoor Verstappen geen goede rondetijd kon noteren. Daarbij kreeg de Nederlander ook nog een gridstraf van vijf plaatsen te verduren voor het wisselen van zijn motor.

Regenrace gewonnen vanaf plek 17

Kat in ‘t bakkie voor McLaren-rijder Lando Norris, zou je zeggen. Hij startte immers vanaf pole position en voerde als enige nog een kampioenschapsstrijd met Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte daarentegen van achter in het veld. In een zeiknatte race, misschien wel de mooiste wedstrijd van 2024, liet de Nederlander zijn uitzonderlijke rijderskunsten zien. Na 43 hectische ronden wist Verstappen de leiding te pakken.

“Geluk, geen talent”, klonk een ietwat bittere Norris na de race. Kortgeleden kwam Norris, die eigenlijk goed door een deur kan met Verstappen, op die uitspraak terug. Dat de Nederlandse Formule 1-ster tijdens deze race puur talent liet zien, staat buiten kijf. We snappen dan ook maar al te goed dat Max Verstappen de originele trofee van deze F1-race graag zelf wilde houden.