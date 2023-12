Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom de beste Toyota geen Toyota mocht heten | Sjoerds Weetjes 378

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In 1987 kondigde Toyota aan met een nieuwe productlijn te komen. De naam luidde Lexus. Maar waar in eerste instantie werd gesproken over Toyota Lexus, werd bij de lancering van het label niet langer over Toyota gesproken. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Het was begin jaren tachtig dat het toenmalige management besloot om een limousine te bouwen waarmee de strijd werd geopend op de topmodellen van Mercedes-Benz, BMW, Cadillac en Lincoln. Het project moest resulteren in de allerbeste limousine ter wereld, het visitekaartje van Toyota.

Geen Toyota-badge maar de naam Lexus

Gedurende de ontwikkeling van de auto, waarover Sjoerd een aparte video maakte (aflevering 307), werd op enkele punten de koers van het project verlegd. Eén daarvan was de naam van de vierdeurs sedan. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd je uit waarom de Japanse luxury saloon géén Toyota kon noemen.

Hij vertelt tevens wie het initiatief voor de nieuwe naam nam. Daarnaast legt hij uit hoe de fabrikant aan de merknaam Lexus komt. Sjoerd geeft tevens aan dat niet iedereen daar even gelukkig mee was en waarom Toyota het nieuwe merk Lexus aankondigde, zonder zelf te weten of Lexus wel de nieuwe merknaam zou zijn.