Een betaalbare elektrische SUV van Volkswagen is in aantocht

Elektrische auto’s zijn momenteel prijzig, maar goedkopere modellen zijn in aantocht. Volkswagen laat een schilhout zien van een nieuw betaalbaar model: de ID. 2all SUV.

Als Autovisie-lezer heb je al van de ID. 2all gehoord. Begin dit jaar konden we een conceptversie van dat model al aan je voorstellen.

De Volkswagen ID. 2all SUV

Die ID. 2all wordt de goedkoopste elektrische auto in de Volkswagen line-up. Het merk belooft een prijskaartje van minder dan 25.000 euro. Dat Volkswagen veel meer uit de ID. 2 wil halen, zagen we afgelopen september toen de Duitsers het doek trokken van een GTI-concept op basis van de goedkope EV.

De ID. 2all gaat dus ook de basis vormen voor een nieuwe volledig elektrische en naar verluidt betaalbare SUV. Over de specificaties van het model laat Volkswagen nog niets los. Al is er al wel wat bekend over de normale ID. 2all.

Dit weten we over de specificaties

Dat model heeft 450 kilometer aan actieradius en een elektromotor die goed is voor 226 pk. De elektromotor drijft enkel de voorwielen aan. Een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur moet de kleine hatchback in minder dan zeven seconden kunnen.

Ook laat Volkswagen al iets weten over de snellaadcapaciteit. Aan de DC-paal haal je snelheden tot 125 kW. Dit betekent dat de auto in 20 minuten van 10 naar 80 procent laadt.

Vooralsnog veel vraagtekens dus rondom de Volkswagen ID. 2 all SUV. Meer infrmatie over het model wordt bekendgemaakt richting de marktintroductie in 2026.