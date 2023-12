Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit verdient een medewerker van een wasstraat per gewassen auto

Je auto wassen, veel petrol heads doen dat het liefst zelf. Echter, een groot deel van de mensen kiest er voor om zo nu en dan naar de wasstraat te gaan. Dit is veelal een stuk duurder omdat er een medewerker en machines voor je aan de slag gaan. Maar hoeveel verdient die medewerker per auto?

Hoeveel een medewerker verdient hangt natuurlijk van veel variabelen af. Zo verdien je op je 16e minder dan als je veel ouder bent en zijn er verschillende taken binnen een wasstraat. We vragen Bob Autowas naar cijfers over een van hun wasstraten. Als voorbeeld nemen we de locatie Amsterdam Sloterdijk.

Dit verdient een medewerker van een wasstraat per gewassen auto

De wasstraat is 12 uur per dag open en er worden gemiddeld 625 auto’s per dag gewassen. Dit betekent dat er ieder uur meer dan 52 auto’s worden gewassen. Grofweg iedere minuut één.

Er zijn meerdere medewerkers verantwoordelijk voor het draaien van de wasstraat. Bij de locatie Sloterdijk worden er 64 uren per dag verdeeld onder het personeel. Dit betekent dat acht werknemers 8 uur op een dag werken. Een medewerker van de wasstraat wast dus iets minder dan 10 (9,77) auto’s in het uur.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Volgens Indeed is het gemiddelde salaris voor een werknemer van een wasstraat per uur 13,52 euro. Delen we dit door 9,77 dan betekent dit dat een werknemer van een cashwash per gewassen auto 1,38 euro krijgt. Dit gemiddelde is natuurlijk een grove berekening. Per situatie verschilt dit bedrag.