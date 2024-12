Deel dit: Share App Mail Tweet

De enige Rolls-Royce uit de koker van Volkswagen | Sjoerds Weetjes 429

Zo’n vijf jaar na de lancering van de Bentley Azure verscheen zijn tweelingbroer, de Rolls-Royce Corniche. Het was het eerste model van het merk dat gebaseerd was op een Bentley. Dat was niet de enige primeur. In aflevering 429 van Sjoerds Weetjes hoor je meer over de bijzonderheden en eigenaardigheden van de laatste Corniche. Of is het niet de laatste?

In 2000 blies Rolls-Royce de naam Corniche nieuw leven in. Het was toen 29 jaar geleden dat er voor de allereerste maal het naamplaatje op een product van de prestigieuze autobouwer verscheen. Datzelfde naamplaatje was niet permanent op een Rolls-Royce te vinden.

Terugkeer van de Rolls-Royce Corniche

Toen in 2000 de aanduiding terugkeerde, waren er enkele jaren voorbij gegaan zonder Corniche in het modellengamma. Het was synoniem voor de open vierzits cabriolet van het merk, al gebruikte Bentley kortstondig óók de naamgeving, terwijl er in eerste instantie ook een coupé-variant bestond.

In de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes richt Sjoerd de cameralens op de Corniche, zoals die in 2000, 2001 en 2002 in productie was. Het was een productlancering in een bijzondere tijd. Rolls-Royce, dat decennialang de eigenaar van Bentley was, introduceerde een nieuw model. Maar kort voor die introductie was besloten dat de wegen van Rolls-Royce en Bentley zouden scheiden.

Bentley als basis

Toch vormde een Bentley de basis voor de vierzits cabriolet. Dat verhaal hoor je in deze video. Maar daaraan vooraf ging de scheiding van Rolls-Royce en Bentley. Sjoerd maakte daarover al eerder deze exclusieve video over, waarin hij alle stappen van de vechtscheiding uitlegt.

Hoe Bentley verder ging, vertelt Sjoerd in aflevering 399, waarin de eerste Bentley onder de vlag van de kersverse eigenaar tot stand kwam. Rolls-Royce kreeg een andere eigenaar. Hoe die het merk opnieuw vorm gaf, hoor je in aflevering 371. Bij één model bleef het niet. Het Britse luxemerk lanceerde al heel snel dit tweede type. In dit verhaal mag de Corniche absoluut niet ontbreken. Vandaar dat Sjoerd ook de open vierzitter belicht.