Deel dit: Share App Mail Tweet

Met een standkachel in de auto hoef je nooit meer te krabben

In de winter zijn autoritten, vooral in de ochtend, vaak oncomfortabel en tijdrovend. Gelukkig hebben veel moderne auto’s een standkachel, die de ongemakken van de kou snel wegneemt.

De standkachel verwarmt de auto vooraf, ontdooit de ruiten en zorgt ervoor dat je comfortabel op weg kunt. Maar hoe werkt een standkachel precies? En is het mogelijk om zo’n systeem achteraf in je auto te laten installeren als deze niet standaard aanwezig is?

Hoe werkt het?

Over het algemeen laten veel mensen de motor van hun auto stationair draaien om de verwarming aan te zetten en de ruiten te ontdooien tijdens het krabben. Dit heeft echter niet veel zin omdat de verwarming pas echt warm wordt als de motor ook warm is.

Een standkachel functioneert onafhankelijk van de motor van de auto. Vaak is deze in het hogere segment als extra optie verkrijgbaar. Een standkachel maakt gebruik van brandstof of elektriciteit om het verwarmingssysteem van de auto te activeren, zonder dat de motor hiervoor ingeschakeld hoeft te worden. Er zijn twee soorten: standkachels met luchtverwarming en standkachels met waterverwarming.

Soorten standkachels

Bij een luchtverwarmer zorgt de standkachel voor temperatuur in de warmtewisselaar, die op zijn beurt de lucht in de auto verwarmd. In het geval van een waterverwarmer, verwarmt de warmtewisselaar het koelvloeistofcircuit van de auto en brengt de motor op temperatuur. De warme lucht die hierbij vrijkomt, wordt door de airco de auto ingeblazen.

Het voordeel van een waterverwarmer, ten oprichtte van een luchtverwarmer, is dat deze naast de lucht in de auto, ook de motor voorverwarmd. Dit zorgt voor een lager brandstofverbruik.

Verder wordt een standkachel gebruikt om de accu van een elektrische auto te verwarmen naar de optimale gebruikstemperatuur. Bij stilstand is het verstandig om de accu alleen voor te verwarmen als de elektrische auto aan de lader staat. Zo gebruikt de accu stroom van de lader om te verwarmen en geen stroom uit de accu zelf.

Standkachel inbouwen auto

Het achteraf inbouwen van een standkachel met waterverwarmer door een specialist is soms mogelijk, maar het is vaak lastig in te schatten hoeveel brandstof je ermee bespaart. Daarnaast variëren de kosten erg per auto. De kosten en capaciteit van de kachel zijn afhankelijk van de cilinderinhoud van de motor en kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s. De meeste EV’s hebben van zichzelf al een standkachel.

Als je alleen waarde hecht aan een warme auto met ontdooide ruiten is het inbouwen van een standkachel met luchtverwarmer ook voldoende. Voor het inbouwen van een kachel met luchtverwarmer betaal je enkele honderden euro’s. De prijs is afhankelijk van het vermogen en de wijze van bediening. Zo kan de kachel bediend worden met een klok, een afstandsbediening of via een app. Op die manier ga je altijd met een voorverwarmde warme auto op pad en hoef je niet meer te krabben.