Met de ideale ijskrabber zijn jouw autoruiten binnen minuten ijsvrij

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je komt ‘s ochtends bij je auto en realiseert dat je de nachtvorst flink hebt onderschat. Om ervoor te zorgen dat je niet te veel tijd kwijt bent aan het krabben van de autoruiten heb je een goede ijskrabber nodig.

Maar wat is nou de beste ijskrabber voor jou en hoe voorkom je dat je volgende keer weer ellenlang staat te krabben?

Autoruiten sneller ijsvrij

Naast het gebruik van een goede ijskrabber zijn er meerdere factoren die bijdragen aan het versneld ijsvrij maken van autoruiten. Een goede ontdooispray kan hier bijvoorbeeld bij helpen. De motor stationair laten draaien en de elektrische ruitenverwarming aanzetten voordat je gaat krabben helpt ook. Dit is alleen niet zo goed voor de motor. Wat je absoluut niet moet doen is gebruik maken van warm water om de ruit te ontdooien. Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit breken.

IJs versus ijskrabber

Het is belangrijk om van te voren de ruiten ijsvrij te maken met een ijskrabber. Een boete voor slecht zicht in de auto kan namelijk oplopen tot wel 400 euro. Oef!

De ideale ijskrabber heeft een stevig en scherp blad, een duidelijke kartelrand over de gehele breedte van het blad en een stevig handvat met veel grip.

Bij veel krabbers ligt de voornaamste focus op stevigheid in plaats van een scherp blad. Een hogere stevigheid is bedoeld voor het krabben van dikke lagen ijs. De tanden van de krabber helpen om door de dikke ijslaag heen te snijden. Een goed voorbeeld hiervan is deze ijskrabber.

IJskrabbers met een scherp blad (zoals deze) zijn geschikt voor dun en hard ijs. De meest hardnekkige vorst is vaak flinterdun en ook het lastigst van je ruit af te krijgen. Dik ijs is makkelijker te verwijderen. Het is dus belangrijk om de juiste ijskrabber voor de soort vorst te hebben.

IJskrabber passend bij autoruit

IJskrabbers zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende vormen, maten en prijzen. Welke ijskrabber het beste werkt voor jouw auto hangt af van de autoruit. Des te vlakker de ruit, des te makkelijker deze te krabben is en hoe minder scherp de krabber hoeft te zijn. Verder is er veel variatie in schaafbreedte en materiaal. Ook zijn er elektrische ijskrabbers en ijskrabbers met handschoen. Sommige auto’s hebben zelfs een verborgen ijskrabber.

Preventieve maatregelen

Het krabben van autoruiten kost naast enige moeite ook kostbare tijd. Daarom zijn er ook enkele maatregelen die je kan kan nemen om te voorkomen dat je moet krabben. Met een ijsdeken op de voor- en achterruit kan je het bevriezen van de ruit voorkomen. Ook is dit beter voor de ruit van de auto omdat er tijdens het krabben van de autoruit ook krassen op de ruit kunnen komen. Dit komt doordat er tijdens het krabben misschien onbewust zand of vuil over de autoruit gewreven wordt. Voorruitfolie kan ook helpen met het beschermen van de voorruit tegen krassen.