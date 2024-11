Deel dit: Share App Mail Tweet

Zelfs Lotus schrapt nu zijn ambitieuze EV-plannen

De transitie naar elektrisch rijden gaat niet zo hard als sommige fabrikanten dachten. Voorheen werden nog grootste EV-beloften gedaan, maar nu krabbelen verschillende automerken terug. Zo ook Lotus.

Europese regelgeving verbiedt de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035. Hoewel sommige merken daar fel op tegen zijn, zetten andere sinds de aankondiging van de ban vol in op elektrische auto’s.

Lotus niet langer EV-only vanaf 2028

Een van die merken is Lotus, dat met de elektrische (en daarmee zeer zware) Eletre en Emeya zijn kernwaarden verloochent. Simplify, then add lightness, was het niet? De Chinese eigenaar van de ooit Britse fabrikant van lichtgewicht sportwagens beloofden eerder al vanaf 2028 op de volledig elektrische tour te gaan. Daar komt het nu op terug.

Klanten in het premiumsegment blijken wat huiverig voor elektrische auto’s, terwijl de populariteit van PHEV’s en EV-modellen met range-extender juist toeneemt. Er lijkt dus toch nog een plaats te zijn voor de verbrandingsmotor, zo zei CEO Feng Qingfeng in een interview met het Autocar.

Super hybrides

Juich als petrolhead niet te vroeg. De gretige vierpittertjes of V6’en van weleer komen niet in dezelfde hoedanigheid terug. De Lotus-topman spreekt over zogenaamde super hybrides.

Volgens Feng Qingfeng zal Lotus nieuwe hybrides ontwikkelen met zowel goede snellaadcapaciteiten als een turbomotor waarmee de actieradius richting de 1.100 kilometer klimt. Het blijven dus elektromotoren die de wielen aandrijven.