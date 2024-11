Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen waant zich nog niet veilig in strijd om wereldtitel

Max Verstappen wil ondanks zijn royale voorsprong nog niet vooruitlopen op zijn vierde wereldtitel, die hij al dit weekend in Las Vegas kan pakken. “Het ziet er na de welkome zege in Brazilië beter uit, maar we gaan het dit weekend zien. Ik heb er gewoon zin in”, zei de 27-jarige coureur van Red Bull op een persconferentie in de gokstad.

Verstappen is vooral blij dat zijn auto weer wat meer snelheid heeft gekregen. “We verwachten mee te kunnen met de andere teams, maar het is nog de vraag hoe goed we daadwerkelijk zijn. Ik hoop dat we kunnen voortbouwen op het momentum, want toen het droog was in Brazilië merkten we eindelijk weer dat we onze snelheid op orde hadden.”

Begin deze maand reed de Nederlander in een chaotische race in São Paulo vanuit de achterhoede naar de overwinning. Daardoor kan hij zondagochtend Nederlandse tijd maximaal 2 punten verspelen op concurrent Lando Norris om zich al te verzekeren van de wereldtitel. Anders volgen er nog kansen in de laatste twee races.

“Maar er is hoe dan ook nog genoeg om voor te racen. Ook in het constructeurskampioenschap zijn er nog kansen, dus we kijken wat we kunnen doen”, zei Verstappen. McLaren leidt dat klassement, met 49 punten meer dan Red Bull en 36 meer dan Ferrari.

ANP